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ألمانيا تعلن استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 04:08 مساء
ألمانيا تعلن استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية
منظومة صواريخ ألمانية الصنع من طراز «إيريس-تي». (أرشيفية، الإنترنت)
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أعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها وافقت على عملية بيع صواريخ للسعودية، رافعة بذلك حظرًا فرضته منذ فترة طويلة على صادرات الأسلحة إلى الرياض.

وأكد الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس لصحفيين أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر في نهاية العام 2023 لبيع صواريخ من طراز «إيريس-تي» للسعودية، بعد أن كشفت جريدة «دير شبيغل» المعلومة، وفقًا لـ«فرانس برس». 

وجمدت ألمانيا في وقت سابق مبيعات الأسلحة للرياض بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي أواخر العام 2018، في عملية أنحت الاستخبارات الأميركية خصوصًا باللائمة فيها على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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ألمانيا مستعدة لبيع مقاتلات «يوروفايتر» للسعودية
وأعلنت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، الأحد الماضي، استعداد بلادها للسماح بمبيعات جديدة لمقاتلات من طراز «يوروفايتر» للسعودية، في حين كان فيتو ألماني يعوق عقدًا أبرم قبل سنوات عدة.

وقالت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة الفدرالية الألمانية «لا تعارض الاعتبارات البريطانية» المتعلقة بإرسال مزيد من مقاتلات «يوروفايتر» إلى السعودية.

ووقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال 2019، خلال زيارة له إلى المملكة المتحدة، على بروتوكول اتفاق يقضي بشراء المملكة 48 مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون»، إلا أن ألمانيا جمدت حينها الصفقة؛ مما عرقل وصول الطائرات إلى السعودية.

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