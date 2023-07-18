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خلال زيارة إردوغان.. السعودية وتركيا توقعان اتفاقيات استثمارية ودفاعية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 10:07 صباحا
خلال زيارة إردوغان.. السعودية وتركيا توقعان اتفاقيات استثمارية ودفاعية
صورة وزعها القصر الملكي السعودي تظهر استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يمين)، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في جدة في 17 يوليو 2023. (أ ف ب)
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وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية، في أعقاب مباحثات رسمية أجرياها الإثنين في مدينة جدة، على ما أفاد الإعلام الرسمي صباح الثلاثاء.

واستقبل بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، إردوغان في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر، في مستهل جولة إقليمية للرئيس التركي تشمل قطر والإمارات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الزعيمين أجريا «جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً» شهدا «استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات»، وعرض الجانبان «مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها».

وهذه الزيارة الثانية لإردوغان للسعودية منذ المصالحة بين البلدين في أبريل 2022، إثر قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، والتي أحدثت شرخا بين القوتين الإقليميتين.

وذكرت «واس» أن الطرفين وقّعا ثلاث مذكرات تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار المباشر والتعاون الإعلامي، وخطة تنفيذية للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير وعقدين مع شركة «بايكار للتكنولوجيا» للصناعات الدفاعية والجوية، لاسيما الطائرات المسيّرة.

وكتب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر صباح الثلاثاء أنّه وقع «عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية».

ولم يحدّد الوزير عدد أو نوع المسيّرات التي ستحصل عليها السعودية بموجب هذه الصفقة ولا موعد تسلّمها.

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وأوضح دبلوماسي عربي في الرياض لوكالة «فرانس برس»، أنّ «السعودية كانت ترغب في شراء مسيّرات تركية من نوع تي بي 2 تحديدا».

9 اتفاقيات في قطاعات العقار والتقنية والإعلام ورأس المال البشري
وأثبت طراز «تي بي 2» من المسيّرة بيرقدار التي تنتجها شركة «بايكار» (أحد صهرَي الرئيس التركي مدير شريك فيها)، فاعليته في ليبيا وأذربيجان ومن ثم في أوكرانيا حيث استُخدم بعيد بدء الغزو الروسي العام الماضي.

والشهر الماضي، عزّزت الكويت دفاعات جيشها عبر شراء مسيّرات من طراز «بيرقدار تي بي 2» التركية المقاتلة في صفقة بلغت قيمتها 367 مليون دولار.

وبعيد وصوله إلى جدة مساء الإثنين، شارك إردوغان الذي أعيد انتخابه رئيسا لولاية ثالثة بعد دورة انتخابية ثانية في مايو، في فعاليات منتدى الأعمال السعودي التركي.

وشهد المنتدى توقيع تسع اتفاقيات في قطاعات العقار والتقنية والإعلام ورأس المال البشري، حسب قناة «الإخبارية».

وخلال جولته الخليجية التي تستمر ثلاثة أيام، يسعى إردوغان لضمان تأمين تدفق مالي لإنعاش اقتصاد بلاده الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية.

وقبل مغادرته اسطنبول الإثنين، قال إردوغان «خلال زياراتنا سيكون جدول أعمالنا الأساسي هو الاستثمار المشترك والأنشطة التجارية مع هذه الدول خلال الفترة المقبلة».

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