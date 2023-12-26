البرلمان التركي يناقش طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرّر أن يستأنف البرلمان التركي الثلاثاء، مناقشة الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي قضية شائكة ازدادت تعقيداً بعدما ربطها الرئيس رجب طيب إردوغان بطلب أنقرة طائرات مقاتلة من طراز اف-16 من حليفتها واشنطن.

وتخلّت السويد وفنلندا عن عقود الحياد العسكري، عبر السعي للانضمام إلى المنظمة الدفاعية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحصل طلبهما على موافقة سريعة من جميع أعضاء الناتو باستثناء تركيا والمجر. وفي النهاية، قبل البلدان بعضوية فنلندا في الحلف لتصبح العضو الـ31 في أبريل.

ولا تزال تركيا والمجر الدولتين الوحيدتين في حلف شمال الأطلسي، اللتين لم تصادقا على طلب انضمام السويد إلى الحلف بعد 19 شهراً من التقدّم به.

وفي نوفمبر الماضي، فشلت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي في التوصّل إلى اتفاق على نصّ للتصويت عليه في البرلمان، وستجتمع مرّة أخرى بعد ظهر الثلاثاء.

«تغيير في السياسة في السويد»

وكان إردوغان تخلّى عن اعتراضاته على انضمام السويد إلى الناتو في يوليو، بعدما شنّت ستوكهولم حملة على جماعات كردية تصنفها أنقرة بالإرهابية.

وقال فؤاد أوقطاي النائب عن حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعّمه إردوغان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، في مقابلة تلفزيونية الإثنين، «نرى أنّ هناك تغييراً في السياسة في السويد. نرى بعض القرارات المتخذة في المحاكم، رغم أنّها قليلة»، مضيفا «كانت لدينا بعض المطالب لاتخاذ المزيد من الخطوات».

وبمجرد موافقة اللجنة على النص المطروح، سيتم التصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان الذي يشغل تحالف إردوغان الحاكم غالبية المقاعد فيه.

وكانت الدول الأعضاء الأخرى في الناتو كثّفت ضغوطها على تركيا، وقالت فرنسا إنّ مصداقية الحلف «على المحك».

عملية محفوفة بالمشاكل

غير أنّ العملية لا تزال محفوفة بالمشاكل، ففي ديسمبر الجاري، قال إردوغان إنّ البرلمان لن يتخذ أي قرار بشأن السويد إلا إذا وافق الكونغرس الأميركي على شراء تركيا عشرات الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 إضافة إلى قطع غيار، وإذا رفع حلفاء آخرون في الناتو، من بينهم كندا، حظر الأسلحة المفروض على أنقرة.

وأضاف إردوغان أنّ «تطورات إيجابية من الولايات المتحدة في ما يتعلق بمسألة طائرات إف-16، ووفاء كندا بوعودها، سيسرّعان المقاربة الإيجابية من قبل برلماننا (بشأن طلب عضوية السويد)»، مشيرا إلى أنّ «كلّ هذه الأمور مترابطة».

من جهته، قال مدير مكتب أنقرة في مؤسسة صندوق مارشال الألماني الأميركي، أوزغور أونلوهيسارسيكلي، للوكالة الفرنسية، إنّ «عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي ومبيعات طائرات اف-16 إلى تركيا سيتم التعامل معها بالتنسيق إلى حد ما... لأنه لسوء الحظ، لا يثق أيّ من البلدين بالآخر».

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وتأثرت القوات الجوية التركية المتقادمة، بسبب استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلات الهجومية المشتركة F-35، بقيادة الولايات المتحدة في العام 2019.

وجاء ذلك رداً على قرار إردوغان الحصول على نظام دفاع جوي روسي، يعتبره الناتو تهديداً أمنياً.

وتعهّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً المضي قدماً في بيع طائرات «إف-16» بقيمة 20 مليار دولار لأنقرة، غير أنّ المشرّعين منعوها بسبب مخاوف بشأن انتهاكات تركيا المزعومة لحقوق الإنسان والتوترات السابقة مع اليونان.

وفي هذا الإطار، قال أونلوهيسارسيكلي «لا يوجد إجماع قوي في البرلمان بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، ولا في الكونغرس الأميركي بشأن بيع طائرات إف-16 لتركيا».

فضلاً عن ذلك، أثار خطاب إردوغان المناهض لكيان الاحتلال الإسرائيلي مع عدوانه غزة، مخاوف في واشنطن.

وقال أونلوهيسارسيكلي «مع أنّ القضايا ليست ذات صلة، إلا أنّ تصريحات تركيا الداعمة لحماس تزيد من تعقيد عملية (بيع) اف-16»، مشيراً إلى أن مقتل جنود أتراك على يد مسلّحين أكراد في نهاية الأسبوع الماضي، قد يؤثر أيضاً على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف «لكن إذا أظهر بايدن وإردوغان الإرادة اللازمة، يمكننا أن نتوقع انجاز العملية قريباً».



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