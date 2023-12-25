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الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري بسورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 08:08 مساء
الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري بسورية
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)
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تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الإثنين بأن الاحتلال الإسرائيلي «سيدفع» ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سورية.

وقال رئيسي في بيان «لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة»، مضيفا أن إسرائيل «ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة»، بحسب «فرانس برس».

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان مساء اليوم الإثنين أن «الكيان الصهيوني الغاصب والمتوحش سيدفع ثمن جريمة مقتل السيد رضي الموسوي أحد قادة الحرس الثوري خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي دمشق»، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق
أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين أن قياديا بارزا في الحرس الثوري الإيراني في سورية قتل جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق.

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وأوردت وكالة «تسنيم»، «استشهد السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سورية اليوم الإثنين إثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق»، موضحة أنه «أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سورية». وبدورها أكدت وكالة «إرنا» الرسمية مقتل موسوي.

مئات الضربات الإسرائيلية الجوّية في سورية
وهي ليست المرة الأولى تعلن طهران مقتل أفراد من قواتها المسلحة في سورية، حيث تؤكد أنهم يتواجدون في مهام «استشارية»، وتعدّ إيران حليفا أساسيا للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011 دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سورية طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.
 

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