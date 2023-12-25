الحرس الثوري الإيراني يتوعد الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن مقتل أحد قادته

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت قوات الحرس الثوري الإيراني في بيان مساء اليوم الإثنين أن الكيان الصهيوني الغاصب والمتوحش سيدفع ثمن جريمة مقتل السيد رضي الموسوي أحد قادة الحرس الثوري خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي دمشق، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين أن قياديا بارزا في الحرس الثوري الإيراني في سورية قتل جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق.

وأوردت وكالة تسنيم «استشهد السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سورية اليوم الإثنين إثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق»، موضحة أنه «أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سورية». وبدورها أكدت وكالة «إرنا» الرسمية مقتل موسوي، بحسب «فرانس برس».