  • Alwasat News
Atwasat

إنقاذ 51 مهاجرًا بينهم فلسطينيان قبالة السواحل اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 04:53 مساء
إنقاذ 51 مهاجرًا بينهم فلسطينيان قبالة السواحل اللبنانية
صورة وزعها الجيش اللبناني بتاريخ 31 ديسمبر 2022 لقارب مهاجرين. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، إنقاذ أكثر من خمسين مهاجرًا، بينهم فلسطينيان و49 سوريًّا، إثر غرق قارب قبالة شاطئ طرابلس، أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير نظامية.

وأفاد الجيش في بيان بأن دورية من القوات البحرية عملت على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.

وتأتي عملية الإنقاذ التي جرت الأحد على وقع أسابيع من النزاع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي ظل تبادل للقصف عبر الحدود الجنوبية للبنان بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

-مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 آخرين إثر غرق قارب قرب قابس
-ترحيل 145 مهاجرا غير نظامي إلى نيجيريا من ليبيا

ويسعى المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون الذين يغادرون لبنان بالقوارب، إلى الحصول على حياة أفضل في أوروبا، وغالبًا ما يتوجهون إلى جزيرة قبرص شرق البحر المتوسط، على بعد أقل من 200 كيلومتر.

ويستضيف لبنان حوالي مليوني سوري، وفقًا للسلطات، في حين جرى تسجيل حوالي 800 ألف لدى الأمم المتحدة، في ما يعدّ أعلى عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان.

وانهار الاقتصاد اللبناني في خريف العام 2019، مما أدى إلى تحويل البلاد إلى نقطة انطلاق للمهاجرين. وغالبًا ما تعلن السلطات أنها أحبطت عمليات تهريب من طريق البحر، أو ألقت القبض على مهربين ومهاجرين محتملين.

كذلك، يقوم مواطنون لبنانيون بالرحلة الخطرة نحو أوروبا إلى جانب السوريين الفارين من الحرب والمشاكل الاقتصادية في بلادهم، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وكان الجيش اللبناني أعلن في الأول من ديسمبر، أنه أحبط عملية تهريب 110 أشخاص، معظمهم من سورية، كانوا يحاولون مغادرة البلاد من طريق البحر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا

عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير

أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة ...
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري

إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان

للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان
ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا

ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
هجوم أوكراني على قرية روسية يقتل ويصيب 4 أشخاص
هجوم أوكراني على قرية روسية يقتل ويصيب 4 أشخاص
شركة شحن فرنسية تعلن تعليق عبور سفنها في البحر الأحمر
شركة شحن فرنسية تعلن تعليق عبور سفنها في البحر الأحمر
بوتين يحذر من «مشكلات» مع فنلندا بعد انضمامها إلى «الناتو»
بوتين يحذر من «مشكلات» مع فنلندا بعد انضمامها إلى «الناتو»
استفتاء دستوري في تشاد بعد عامين ونصف من الحكم العسكري
استفتاء دستوري في تشاد بعد عامين ونصف من الحكم العسكري
وزيرة الخارجية الفرنسية: الهجمات في البحر الأحمر لا يمكنها أن تبقى دون رد
وزيرة الخارجية الفرنسية: الهجمات في البحر الأحمر لا يمكنها أن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة...
الاحتلال الإسرئيلي يعلن وصول 13 أسيرة وأربعة آخرين في طريقهم
الاحتلال الإسرئيلي يعلن وصول 13 أسيرة وأربعة آخرين في طريقهم...
المزيد
إنقاذ 51 مهاجرًا بينهم فلسطينيان قبالة السواحل اللبنانية
إنقاذ 51 مهاجرًا بينهم فلسطينيان قبالة السواحل اللبنانية...
سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان...
بوتين يتعهد بجعل روسيا «قوة سيادية» في مواجهة الغرب
بوتين يتعهد بجعل روسيا «قوة سيادية» في مواجهة الغرب...
وزيرة الخارجية الفرنسية: الهجمات في البحر الأحمر لا يمكنها أن تبقى دون رد
وزيرة الخارجية الفرنسية: الهجمات في البحر الأحمر لا يمكنها ......
استفتاء دستوري في تشاد بعد عامين ونصف من الحكم العسكري
استفتاء دستوري في تشاد بعد عامين ونصف من الحكم العسكري...
المزيد