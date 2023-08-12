مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 آخرين إثر غرق قارب قرب قابس

القاهرة - بوابة الوسط

لقى مهاجران تونسيان حتفهما وفقد خمسة آخرون إثر غرق قارب، ليل الجمعة السبت، قبالة سواحل قابس جنوب شرق تونس، وفق ما أعلن الحرس الوطني.

وقال الحرس الوطني التونسي في بيان: «في الثانية صباحا من 12 أغسطس 2023 على مستوى شواطئ قابس، غرق مركب، يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا تونسيا».

ولفت البيان إلى «إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتي رضيع وشاب عمره 20 عاما، بينما البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية».



زيادة أعداد المهاجرين التونسيين

تتصاعد أعداد المهاجريين غير النظاميين بتونس في ظل أزمة اقتصادية تعيشها بلادهم، إذ تنطلق يوميا قوارب الهجرة السرية، وعلى متنها حتى عائلات، صوب إيطاليا، على الرغم من حوادث الغرق المتكررة التي يعد ضحاياها بالمئات، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.



وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة غير ربحية ومعنية بقضايا المهاجرين غير النظاميين، في مؤتمر صحفي عقد في سبتمبر الماضي، إن أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام على متن قوارب، بينما توفي وفقد أكثر من 500 مهاجر في عرض البحر.

ولفتت المنظمة المعنية بقضايا الهجرة إلى أن هذا العدد (13449 مهاجرا) يمثّل الفترة الممتدة بين يناير حتى 12 منه، وهو ما يمثل زيادة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعة هذه الزيادة للأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة في البلاد.

