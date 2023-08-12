  • Alwasat News
Atwasat

مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 آخرين إثر غرق قارب قرب قابس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 01:26 مساء
مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 آخرين إثر غرق قارب قرب قابس
منظمة أطباء بلا حدود تنتشل مهاجرين قبالة الساحل الليبي في 11 يونيو2023 (أرشيفية).
alwasat radio

لقى مهاجران تونسيان حتفهما وفقد خمسة آخرون إثر غرق قارب، ليل الجمعة السبت، قبالة سواحل قابس جنوب شرق تونس، وفق ما أعلن الحرس الوطني.
وقال الحرس الوطني التونسي في بيان: «في الثانية صباحا من 12 أغسطس 2023 على مستوى شواطئ قابس، غرق مركب، يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا تونسيا».
ولفت البيان إلى «إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتي رضيع وشاب عمره 20 عاما، بينما البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية».

زيادة أعداد المهاجرين التونسيين
تتصاعد أعداد المهاجريين غير النظاميين بتونس في ظل أزمة اقتصادية تعيشها بلادهم، إذ تنطلق يوميا قوارب الهجرة السرية، وعلى متنها حتى عائلات، صوب إيطاليا، على الرغم من حوادث الغرق المتكررة التي يعد ضحاياها بالمئات، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة غير ربحية ومعنية بقضايا المهاجرين غير النظاميين، في مؤتمر صحفي عقد في سبتمبر الماضي، إن أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام على متن قوارب، بينما توفي وفقد أكثر من 500 مهاجر في عرض البحر.
ولفتت المنظمة المعنية بقضايا الهجرة إلى أن هذا العدد (13449 مهاجرا) يمثّل الفترة الممتدة بين يناير حتى 12 منه، وهو ما يمثل زيادة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعة هذه الزيادة للأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة في البلاد.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيران سريعة الانتشار.. حرائق هاواي تأكل الأخضر واليابس (فيديو وصور)

نيران سريعة الانتشار.. حرائق هاواي تأكل الأخضر واليابس (فيديو وصور)
(فيديو) ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

(فيديو) ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات
أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت
بين الكتابة والصورة: دار كريستا تستضيف ذاكرة الحياة عبر ألبوم ليبيا

بين الكتابة والصورة: دار كريستا تستضيف ذاكرة الحياة عبر ألبوم ليبيا
الفنانة خلود الجابري من الواقعية الى الرمزية

الفنانة خلود الجابري من الواقعية الى الرمزية
باريس سان جيرمان يضم عثمان ديمبلي حتى 2028

باريس سان جيرمان يضم عثمان ديمبلي حتى 2028
شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة محرز

شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة ...
عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة الجديدة

عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة ...
الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى

الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
نابولي يرفض انتقال أوسيمين للدوري السعودي

نابولي يرفض انتقال أوسيمين للدوري السعودي
دمار نحو 1000 مبنى في حرائق هاواي.. والخسائر بمليارات الدولارات

دمار نحو 1000 مبنى في حرائق هاواي.. والخسائر بمليارات الدولارات
مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان

مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا

دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا
«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري

«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قمة مصرية - أردنية - فلسطينية في العلمين الأحد
قمة مصرية - أردنية - فلسطينية في العلمين الأحد
وفاة شخص وإنقاذ العشرات بعد غرق قارب مهاجرين في «المانش»
وفاة شخص وإنقاذ العشرات بعد غرق قارب مهاجرين في «المانش»
وداع أخير لمرشح رئاسي بارز اغتيل في الإكوادور
وداع أخير لمرشح رئاسي بارز اغتيل في الإكوادور
أرمينيا تدعو مجلس الأمن للتدخل من أجل فك الحصار عن ناغورني قره باغ
أرمينيا تدعو مجلس الأمن للتدخل من أجل فك الحصار عن ناغورني قره ...
انبعاث أكثر من مليار طن ثاني أكسيد الكربون جراء حرائق الغابات في كندا
انبعاث أكثر من مليار طن ثاني أكسيد الكربون جراء حرائق الغابات في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ......
المزيد
«علبة مناديل» تضع يهوديا إيرانيا تحت طائلة التجسس في إسرائيل
«علبة مناديل» تضع يهوديا إيرانيا تحت طائلة التجسس في إسرائيل...
مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 آخرين إثر غرق قارب قرب قابس
مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 آخرين إثر غرق قارب قرب قابس...
إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم.. ولا أضرار
إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم.. ولا أضرار...
انبعاث أكثر من مليار طن ثاني أكسيد الكربون جراء حرائق الغابات في كندا
انبعاث أكثر من مليار طن ثاني أكسيد الكربون جراء حرائق ......
أرمينيا تدعو مجلس الأمن للتدخل من أجل فك الحصار عن ناغورني قره باغ
أرمينيا تدعو مجلس الأمن للتدخل من أجل فك الحصار عن ناغورني ......
المزيد