ترحيل 145 مهاجرا غير نظامي إلى نيجيريا من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت الحكومة الفدرالية في نيجيريا ترحيل 145 مهاجرا غير نظامي كانوا عالقين داخل ليبيا، وذلك في إطارة مبادرة العودة الطوعية الإنسانية لمنظمة الهجرة الدولية.

وصرح القائم بأعمال البعثة النيجيرية في ليبيا كبيرو موسى، في بيان أمس الثلاثاء، بأن المهاجرين العائدين كانوا محتجزين داخل عدد من مراكز الاحتجاز في ليبيا، وكانوا لا يحملون أي تصاريح بالسفر، كما نقل موقع «ديلي بوست» النيجيري.

وقال إن الحكومة الفدرالية بمساعدة من منظمة الهجرة الدولية نجحت في ترحيل المهاجرين العالقين الذين أعربوا عن الرغبة في العودة إلى نيجيريا، مشيرا إلى ما وصفه بـ«ظروف مروعة وجدوا أنفسهم بها».

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وغادر المهاجرون مطار معيتيقة الدولي، مساء الإثنين، ووصلوا إلى مطار مورتالا محمد الدولي في الليلة نفسها، وبينهم 119 سيدة و26 رجلا.

704 آلاف مهاجرا غير نظامي في ليبيا

وقدرت منظمة الهجرة الدولية في تقرير أخير لها أعداد المهاجرين غير النظاميين المسجلين لديها في ليبيا بـ704 آلاف مهاجر، وذلك خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين، موزعين على 100 بلدية ليبية، 79% منهم من الرجال، و11% من السيدات، و10% من الأطفال، بينهم 4% من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

وتنحدر الغالبية العظمى من المهاجرين في ليبيا من خمس دول رئيسية، هي النيجر، بنسبة 25%، ثم مصر بنسبة 24%، والسودان بنسبة 18% وتشاد بنسبة 11%، ثم نيجيريا بنسبة 4%.