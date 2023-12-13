زيلينسكي: تلقيت مؤشرات «إيجابية» من الكونغرس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الأميركي جو بايدن حلفاء بلاده وفي مقدّمهم الولايات المتّحدة إلى إرسال «رسالة وحدة قوية» إلى روسيا عبر مواصلة دعمهم العسكري لكييف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن «من المهم للغاية أن نتمكن بحلول نهاية هذا العام من إرسال رسالة وحدة قوية للغاية إلى المعتدي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف أنه تلقى من الكونغرس الأميركي مؤشرات «إيجابية» لكنه ينتظر النتائج، في الوقت الذي ينقسم فيه المشرعون الأميركيون بشدة حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعهد جو بايدن عدم التخلي عن أوكرانيا، على الرغم من انقسام الكونغرس، حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وقال الرئيسي الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يعوّل على عدم تمكن الولايات المتحدة من الوفاء بهذا الالتزام بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.