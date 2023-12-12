الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت أجهزة الاستخبارات الأميركية إن 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، فبراير 2022، بحسب ما أفاد مصدر برلماني أميركي وكالة «فرانس برس» الثلاثاء.

ورد هذا الرقم في وثيقة رفعت عنها السرية وأحيلت على الكونغرس، والتي تشير أيضًا إلى أن روسيا فقدت 2200 دبابة من أصل 3500 كانت تملكها قبل بدء الحرب.

ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن، ويعقد اجتماعات في الكونغرس وفي البيت الأبيض؛ لتجنب أن توقف واشنطن المساعدات لبلده المأزوم جراء الحرب.

والتقى زيلينسكي أعضاء في مجلس الشيوخ، حيث الغالبية بيد الحزب الديموقراطي المنتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال زعيم الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر عقب لقائه الرئيس الأوكراني إن الأخير «قال بوضوح (...) إنه إذا خسرنا، سيربح بوتين وسيكون ذلك خطرا جدا على الولايات المتحدة».

وتدرك روسيا أن الدعم الأميركي لكييف بدأ يتراجع، خصوصًا بعد أن باء بالفشل الهجوم الأوكراني المضاد. وقد أعلنت صباح الثلاثاء أنها أحرزت «تقدمًا كبيرًا» في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، في دليل على تكثيف ضغوطها على الأرض.