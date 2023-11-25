صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت لقطاع جوية قيام عدد من سكان غزة بالتجول في القطاع، في ثاني أيام الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وزار السكان مدينة خان يونس الواقعة في الشمال لمشاهدة منازلهم المدمرة، والاطلاع على الخسائر المادية الكبيرة جدًا في الممتلكات، وفق يويو نيوز».

ومع بدء سريان الهدنة تكشف حجم الدمار الواسع الذي حل في الجزء الشمالي من قطاع غزة وعشرات الجثث التي وصلت إلى طور التحلل متناثرة في الطرقات وتحت ركام المنازل التي تم قصفها. فيما أظهرت صور للشبكة الفلسطينية، آثار الخراب في حي الشيخ رضوان في غزة الذي تعرض لقصف متواصل من قبل قوات الاحتلال طوال الأسابيع الماضية.

الاحتلال يدمر أبراج الندى

فيما أظهرت مشاهد أبراج الندى وقد دمرها الاحتلال بفعل القصف المتواصل لكل شبر فيها، كما دمرت منطقة دوار الصفطاوي حتى دوار أبو شرخ شمال غزة.



وفي منطقة خزاعة شرقي خانيونس، قالت امرأة فلسطينية وقد بدى عليها التأثر إن منزلها «أصبح دمار دمار لا يصلح للسكن» بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال، وفق ما نقلت عنها شبكة قدس الإخبارية.

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وتحدثت فلسطينية أخرى عن عودتها إلى خزاعة أمس، بعد إعلان الهدنة الموقتة، وحجم الدمار الذي حلَ بها، قائلة «دمرونا لـ100 سنة قادمة»، مضيفة أنها كانت نازحة في مدرسة مصطفى حافظ في خان يونس. وتابعت: «عدت أشوف بيتي وملابسنا وأغراضنا.. شوفت الدمار انصدمت.. لم أتوقع كل حجم هذا الدمار»، مضيفة أنها شاهدت قبل العودة دمارا في كل مكان وهي عائدة.

تسليم 13 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال

وفي إطار المرحلة الأولى من تنفيذ الهدنة، جرى تسليم 13 أسيراً إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر، كما أخلت حركة «حماس» سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى. وفي المقابل، أطلقت سلطات الاحتلال في اليوم الأول 39 امرأة وطفلا من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبلغ عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الذي استمر 49 يوما بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمصادر رسمية بغزة أكثر من 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فيما لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، إما تحت الأنقاض أو جثامين ملقاة في الشوارع والطرقات أو ما زال مصيرهم مجهولا، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.