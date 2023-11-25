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«هنا كانت حياة لم تعد كالحياة».. الهدنة تظهر حجم الدمار في غزة وأصحاب الأرض يبكون أطلالها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 01:54 مساء
«هنا كانت حياة لم تعد كالحياة».. الهدنة تظهر حجم الدمار في غزة وأصحاب الأرض يبكون أطلالها
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
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مع توقف إطلاق النار في اليوم الثاني للهدنة، أظهرت مشاهد مروعة حجم الدمار والخراب الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي خلال نحو 50 يوما من العدوان المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وقالت فلسطينية إن بيتها وبيت أولادها المتزوجين حديثا دمروا في العدوان بحي الندى، مشيرة إلى أن الاحتلال حطم فرحتهم بعد أيام من عرسهم، قائلة «نحن شعب شعب يحب الحياة».

وتابعت المرأة الفلسطينية «سيبني حي الندى من جديد وسنعود إلى ديارنا.. ديارنا في زيكيم (ضمن غلاف غزة) سنحررها وصية أجدادنا ووصيتي لأولادي أن يحرروها ويعودوا لديارنا».

فيما أظهرت مشاهد أبراج الندى وقد دمرها الاحتلال بفعل القصف المتواصل لكل شبر فيها، كما دمرت منطقة دوار الصفطاوي حتى دوار أبو شرخ شمال غزة.

- في اليوم الثاني للهدنة.. ترقب الإفراج عن مزيد الأسرى الفلسطينيين السبت

وأعلنت هدنة لمدة أربعة أيام بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال، لتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استمر 48 يوما، بوساطة قطرية مصرية أميركية، وتنص الهدنة على تبادل 50 أسيرا في غزة، بـ150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.

وفي منطقة خزاعة شرقي خانيونس، قالت امرأة فلسطينية وقد بدى عليها التأثر إن منزلها «أصبح دمار دمار لا يصلح للسكن» بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال، وفق ما نقلت عنها شبكة قدس الإخبارية.

«دمرونا لـ100 سنة قادمة»
فيما أظهرت صور للشبكة الفلسطينية، آثار الخراب في حي الشيخ رضوان في غزة الذي تعرض لقصف متواصل من قبل قوات الاحتلال طوال الأسابيع الماضية.

وتحدثت فلسطينية أخرى عن عودتها إلى خزاعة أمس، بعد إعلان الهدنة الموقتة، وحجم الدمار الذي حلَ بها، قائلة «دمرونا لـ100 سنة قادمة»، مضيفة أنها كانت نازحة في مدرسة مصطفى حافظ في خان يونس.

وتابع «عدت أشوف بيتي وملابسنا وأغراضنا.. شوفت الدمار انصدمت.. لم أتوقع كل حجم هذا الدمار»، مضيفة أنها شاهدت قبل العودة دمارا في كل مكان وهي عائدة.

آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
آثار الدمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
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