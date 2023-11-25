في اليوم الثاني للهدنة.. ترقب الإفراج عن مزيد الأسرى الفلسطينيين السبت

القاهرة - بوابة الوسط

يُرتقب السبت الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكذلك الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في اليوم الثاني من الهدنة المتفق عليها بين الطرفين بوساطة مصرية قطرية أميركية، بعد نحو 50 يوما من الحرب.

وتوصلت قطر الوسيط الرئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة التي تستمر أربعة أيام والقابلة للتمديد. وتنص الهدنة على تبادل 50 أسيرا في غزة، بـ150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، بحسب وكالة «فرانس برس».

والجمعة أفرج الاحتلال عن 39 فلسطينيا حسب نادي الأسير الفلسطيني، وكذلك وصل أول 24 أسيرا أفرجت عنهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، (13 إسرائيليا وعشرة تايلانديين وفيليبيني واحد) إلى كيان الاحتلال عبر مصر.

وكانت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، نشرت بعد ظهر الجمعة لائحة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين هم 15 فتى و24 امرأة.

ومن المقرر أن تعلن قطر السبت عدد الرهائن والأسرى الذين سيفرج عنهم خلال النهار.

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وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها تلقت لائحة الرهائن الذين سيتمكنون من مغادرة غزة السبت، لكنها لم تحدد عددهم أو الوقت المتوقع لإطلاق سراحهم.

ويقدر جيش الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية أسرت نحو 240 إسرائيليا خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

بهجة في الضفة الغربية

في الضفة الغربية المحتلة رافقت مظاهر البهجة عودة الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم الاحتلال بموجب الاتفاق، كما حصل في بيتونيا ومخيم نابلس للاجئين.

واستقبلت حشود كبيرة الأسرى الفلسطينيين عند نزولهم في بيتونيا، وهتف كثير منهم «الله أكبر»، وأطلقت مفرقعات نارية أضاءت السماء في المكان.

ورفع المشاركون عددا من المفرج عنهم على أكتافهم ولوحوا بأعلام فلسطين، ورايات حركتي حماس وفتح.

وفي القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 حظر الاحتلال الصهيوني أي احتفال بعودة الأسرى الفلسطينيين.

وقالت مرح باكير (24 عاما) التي قبعت في السجن ثمانية أعوام، «أنا سعيدة لكن تحريري جاء على حساب دماء الشهداء»، مضيفة «الحرية رائعة بعيدا عن جدران السجن الأربعة.. لم أكن أعرف أي شيء عن أهلي وكانت إدارة السجن تتفنن بالعقوبات علينا».

وتأتي الهدنة بعد نحو 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والذي خلف 14854 شهيدا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، كما أصيب نحو 36 ألف شخص.

هدوء حذر في غزة

وتحمل الهدنة بعض الهدوء لسكان غزة بعد حملات القصف العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، لكن ضجيج الحرب حلت محله أبواق السيارات في الازدحامات المرورية وصافرات سيارات الإسعاف التي تحاول شق طريقها بين النازحين.

والجمعة بدأ عشرات آلاف السكان منذ ساعات الفجر الأولى مغادرة مدارس ومستشفيات احتموا فيها للعودة إلى بيوتهم في المناطق الشرقية الحدودية لخان يونس ورفح والبريج والمغازي ودير البلح التي غادروها قبل أسابيع.

وتضرر أو دمر أكثر من نصف المساكن في القطاع وفقا للأمم المتحدة، وهجر 1,7 مليون شخص، من أصل 2,4 مليون في غزة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع مر رجل مسن حاملا حقيبة على كتفه، وقال بصوت أجش إنه يشعر بالأمان «لأن ثمة هدنة»، وإنه سيعود أخيرا «إلى القرية»، إلى خزاعة قرب غلاف غزة، ومن حوله يسير آلاف الرجال والنساء والأطفال أو يتكدسون في سيارات وعربات.

«أكبر قافلة إنسانية»

فيما حاول الاحتلال تخويف العائدون بمنشورات أطلقها جوا حذرت من أن «الحرب لم تنته»، ورغم هذا التحذير حاول آلاف الفلسطينيين العودة إلى شمال غزة الجمعة حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في إصرار على العودة لمنازلهم رافضين أبواق التخويف الصهيونية.

وأفاد أوتشا باستشهاد شخص على الأقل وإصابة العشرات بنيران الاحتلال ضد فلسطينيين قرروا العودة لمنازلهم في الشمال، فيما يعد خرقا للهدنة.

ويفترض أن تتيح الهدنة أيضا دخول عدد أكبر من قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الخاضع للحصار منذ وصول حركة حماس إلى السلطة عام 2007، ويعيش «حصارا كاملا» منذ 9 أكتوبر بعد أن قطع الاحتلال عنه إمدادات الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود.

ودخلت الجمعة 200 شاحنة محملة مساعدات إلى غزة، فيما قال «أوتشا» إن هذه «أكبر قافلة إنسانية» منذ بداية الحرب.