مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين صباح اليوم الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية شوفة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن «الشهيدين هما عبدالرحمن فارس محمد عطا (23 عاما) وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما)»، بينما أشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن «قوات الاحتلال منعت طواقمها من التعامل مع المصابين عند حاجز شوفة واعتدت عليهم لفظيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وزعم جيش الاحتلال أنه اشتبك مع مسلحين في القرية، كما تحدث عن واقعة أخرى في مخيم نور شمس بطولكرم، حيث أصيب خمس من عناصره، ثلاثة منهم في حالة خطرة.



الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم طولكرم

واعترف الجيش الإسرائيلي باقتحامه مخيم طولكرم، حيث دارت مواجهات هناك مع المقاومين، الذين تمكنوا من التصدي لقواته، وتفجير عبوة ناسفة فيهم، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

وتصاعدت أعمال العنف الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ العام الماضي، خصوصا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، ما أدى إلى مقتل 245 فلسطينيا، وفقا لإحصاء أجرته الوكالة الفرنسية.