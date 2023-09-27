مقتل خمسة فلسطينيين بإطلاق نار شمال «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، مقتل خمسة فلسطينيين من «العرب الإسرائيليين» بإطلاق نار شمال «إسرائيل»، في أحدث موجة من الجرائم ضد صفوف الأقلية العربية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن ثلاثة رجال وامرأتين قتلوا بالرصاص في بلدة بسمة طبعون البدوية شمال غرب مدينة الناصرة.

ولم تقدم السلطات الإسرائيلية سوى تفاصيل قليلة عن إطلاق النار، مؤكدة أن البحث جار عن المهاجمين، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ولفتت الشرطة إلى أن الهجوم جاء بعد ساعات من مقتل رجل بالرصاص في مدينة حيفا القريبة، قالت وسائل إعلام محلية إنه عربي - إسرائيلي.

جرائم ضد الفلسطينيين في مناطق سيطرة الاحتلال

بذلك، يرتفع عدد العرب الذين قتلوا هذا العام في مناطق سيطرة الاحتلال إلى 188 شخصا، وفق منظمة «مبادرات إبراهيم»، التي تعمل على تعزيز التعايش بين العرب واليهود.

وقالت المنظمة، في بيان نشرت نسخة منه بالعربية، إن على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «إقالة وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير)، وفرض خطة من أجل معالجة الجريمة في المجتمع العربي بشكل فوري. إنها حالة طوارئ».

ويشكّل العرب، وهم أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام «إسرائيل» العام 1948، نحو 20% من سكان البلد، البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة.

ويقول كثيرون من المجتمع العربي إنهم يتعرضون للتمييز من الغالبية اليهودية، ويتّهمون السلطات الإسرائيلية بالتقاعس تجاه تفشي الجريمة في الوسط العربي.

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هذا الشهر إن إسرائيل تخوض «حربا حقيقية ضد الجريمة الخطيرة في الوسط العربي». وأضاف: «العنف لا يفرق بين رجل وامرأة، صغير وكبير، مواطن عادي ومسؤول منتخب، مرشحين أو رؤساء بلديات».