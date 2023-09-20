قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيا في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية إن شابا استشهد فجر الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم عقبة جبر للاجئين في الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة «استشهاد الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم عقبة جبر في أريحا»، حسب وكالة فرانس برس.

وأكد مراسل «فرانس برس» أن العملية جاءت لاعتقال مطلوبين وأن اشتباكات وقعت بين الجيش والسكان في المخيم. وأكد أحد السكان ويدعى خالد أبوالعسل لوكالة فرانس برس أن «الجيش الإسرائيلي دخل لاعتقال الشاب محمد حمدان، وبعد اعتقاله وقعت مواجهات بين الجيش وشبان ما أدى إلى استشهاد الفتى».

وتأتي العملية في مخيم الضفة الغربية بعد ساعات على اغتيال ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية نفذت في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة في بيان منفصل اليوم الأربعاء «استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) متأثرا بإصابات متعددة تعرض لها خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين مساء أمس» ليرتفع عدد القتلى في المخيم إلى أربعة.

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وعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، قتلت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء فلسطينيا وأصيب 11 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

انتهاكات إسرائيلية

وتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين في مناطق قرب الحدود شرق مدينة غزة وشرق جباليا في شمال القطاع، وشرق خان يونس في جنوب القطاع، حيث دارت مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تحتل «إسرائيل» الضفة الغربية منذ العام 1967، وينفذ جيش الاحتلال عميات عسكرية يقول إنها «استباقية» في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومنها مخيمات للاجئين الفلسطينيين في جنين ونابلس وأريحا وطولكرم لاعتقال مطلوبين. وأدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 238 فلسطينيا، وفقا لإحصاء أجرته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية.