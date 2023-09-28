زعيم الانفصاليين يعلن زوال «جمهورية» قره باغ من الوجود بحلول 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أمر الزعيم الانفصالي لناغورني قره باغ، الخميس، بحل جميع مؤسساتها بحلول نهاية العام، معلنا بأن الدويلة الانفصالية «ستزول من الوجود» اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأمر المرسوم الصادر فيما فر آلاف الأرمن من الإقليم غداة عملية أذرية الأسبوع الماضي بـ«حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لإداراتها بحلول 1 يناير 2024 وستزول جمهورية ناغورني قره باغ (أرتساخ) من الوجود»، وفق موقع «يورونيوز».

وفي وقت سابق، أعلنت بريفان فرار أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، فيما تتواصل موجة الهرب من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان الأسبوع الماضي في إطار عملية خاطفة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان نقله «يورونيوز» إنه بحلول صباح الخميس، «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ». ويقدّر بأن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.