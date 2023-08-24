انطلاق أولى مناظرات انتخابات الرئاسة الأميركية 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تواجه ثمانية مرشحين جمهوريين في أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 الأربعاء، حيث خطف المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب الأضواء رغم رفضه المشاركة.

وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترامب عبر منصة «إكس»، تويتر سابقا، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، يزداد التأييد لترامب، غير أن عديد القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

وتفادى نجم تلفزيون الواقع السابق (77 عاما) بقراره عدم الانضمام للمناظرة، الهجمات التي كان يمكن أن يشنها عليه المرشحون الآخرون.

-ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس لمواجهة تهمة قلب نتيجة انتخابات 2020

-ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري

ترامب يسلم نفسه

والإثنين الماضي، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيسلم نفسه اليوم الخميس في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات العام 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال» إنه سيجرى «اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس» التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام، وفق «فرانس برس».