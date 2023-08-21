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ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 01:36 صباحا
ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)
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أكّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد أنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء، معتبرا أن الأميركيين يعرفونه جيدا وأنّه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنيّة مع أيّ من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

وفي رسالة على منصّته «تروث سوشيال»، أشاد ترامب بما وصفه بأنّه سجلّ ناجح جدا حققه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبا بأحرف كبيرة «لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!»، حسب وكالة «فرانس برس».

إمهال ترامب حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة
واتهمت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، 15 أغسطس الجاري، الرئيس السابق ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصا من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع.

وهي رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض العام 2024.

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وأُمهِلت المدعية العامة المكلفة بالملف فاني ويليس، ترامب و18 شخصًا آخرين متهمين في القضية، حتّى 25 أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا.

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ العام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة «في غضون ستّة أشهر».

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