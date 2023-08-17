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اعتقال أميركية هددت بقتل قاضية سوداء تشرف على محاكمة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 12:09 مساء
اعتقال أميركية هددت بقتل قاضية سوداء تشرف على محاكمة ترامب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال محاكمته في مانهاتن، 4 أبريل 2023. (الإنترنت)
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اعتُقلت امرأة من تكساس، الأربعاء، بزعم توجيه تهديدات بالقتل مشحونة بالعنصرية ضد قاضية فدرالية سوداء ستشرف على محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمحاولته التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020.

وفي الخامس من أغسطس، تركت أبيغايل جو شراي رسالة هاتفية في مكتب القاضية الأميركية تانيا تشوتكان في واشنطن تضمنت تهديدات لحياتها، حسب شكوى قدمها عميل في جهاز الأمن الداخلي الأميركي. ونعتت السيدة (43 عاما) من ألفين في تكساس شوتكان بـ«العبدة السوداء الغبية»، وقالت: «أنت محط أنظارنا. نريد أن نقتلك»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الوثيقة المقدمة أمام محكمة فدرالية في منطقة جنوب تكساس.

وقالت المدعى عليها: «إذا لم ينتخب ترامب في العام 2024 ، فسنقوم بقتلك، لذا كوني حذرة»، مضيفة أن عائلة شوتكان مستهدفة أيضا. وأظهرت الوثائق القضائية بأن شراي هددت أيضا بقتل أي شخص يلاحق ترامب، وسمت أيضا النائبة السوداء شيلا جاكسون لي من تكساس.

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سوابق بين القاضية وترامب
وأمر قاض، الأربعاء، بوضع شراي قيد الاعتقال وتقديمها إلى المحكمة. وستترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى «كابيتول».

تانيا شوتكان (61 عاما) هي واحد من نحو عشرة قضاة في محكمة المقاطعة الفدرالية بواشنطن، وجرى تعيينها عشوائيا للنظر في القضية. وللقاضية سوابق مع ترامب، فقد حكمت ضده في قضية بنوفمبر 2021 صرحت خلالها بأن «الرؤساء ليسوا ملوكا». كما أصدرت أحكاما مطولة على أنصار لترامب شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير من ذلك العام.

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