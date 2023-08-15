اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، دونالد ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصا من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض العام 2024، حسب وكالة «فرانس برس».

مهلة لترامب قبل المثول أمام المحكمة

وأُمهِلت المدعية العامة المكلفة بالملف فاني ويليس، ترامب و18 شخصًا آخرين متهمين في القضية، حتّى 25 أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا.

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وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ العام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة «في غضون ستّة أشهر»، وفق الوكالة الفرنسية.