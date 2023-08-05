ترامب يدفع ببراءته من تهم جديدة في قضية الوثائق السرية

القاهرة - بوابة الوسط

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة ببراءته من التهم الجديدة التي وجهت إليه على خلفية إساءة تعامله المفترض مع وثائق حكومية سرية للغاية.

ووجهت إلى ترامب البالغ 77 عاما، ثلاث تهم جنائية إضافية في لائحة اتهام أصدرها الأسبوع الماضي المدعي الخاص جاك سميث، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودفع ترامب ببراءته من التهم الجديدة في إشعار مكتوب أرسله الجمعة إلى المحكمة التي تنظر في القضية في فلوريدا.

- ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

كما تنازل المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسية عام 2024، عن حقه في التواجد في جلسة 10 أغسطس التي ستتلى فيها الاتهامات الجديدة.

وجاء الإشعار غداة دفع ترامب ببراءته أمام محكمة فدرالية في واشنطن من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

أخذ وثائق سرية إلى منتجعه

ومن المقرر أن يُحاكم الملياردير الجمهوري في فلوريدا في مايو من العام المقبل، بزعم أنه أخذ وثائق سرية إلى منتجعه مارالاغو ورفضه إعادتها، وكان قد دفع ببراءته في يونيو من تهم الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات تخص الدفاع الوطني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.

والتهم الإضافية التي وجهها المدعي الخاص سميث إلى ترامب الأسبوع الماضي، تتعلق بجهوده المفترضة لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومحاولة الأخير استعادة الوثائق السرية.

واتهم الرئيس السابق في لائحة الاتهام الأخيرة بمحاولة حذف لقطات كاميرا أمنية في مارالاغو، لمنع مكتب التحقيقات الفدرالي وهيئة محلفين كبرى من الاطلاع عليها.

كما اتُهم في القضية المساعد الشخصي لترامب منذ فترة طويلة والتين «والت» ناوتا، ومدير العقارات في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا.