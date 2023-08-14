  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية على خط الجبهة في دونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 06:39 مساء
زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية على خط الجبهة في دونيتسك
قوات أوكرانية على جبهة القتال. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أنه توجه إلى الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك؛ حيث تفقد القوات الأوكرانية التي تشارك في الهجوم المضاد ضد الجيش الروسي.

وكتب زيلينسكي على تلغرام «زرت اللواء الثاني والعشرين» و«ناقشنا مع القائد مشاكل يواجهها الجنود واقتراحات لمعالجتها»، بحسب «فرانس برس».

ميدانيًا، أسقطت أوكرانيا مجموعة صواريخ ومسيّرات روسية تستهدف أوديسا، وفق ما أعلن جيشها الإثنين، في آخر حلقة ضمن سلسلة هجمات في المنطقة الجنوبية المطلة على البحر الأسود.

مهاجمة منطقة أوديسا ثلاث مرّات خلال الليل
وجاء في بيان على تلغرام للقيادة العملياتية الجنوبية أن «العدو هاجم منطقة أوديسا ثلاث مرّات خلال الليل مستخدمًا مجموعتي مسيّرات هجومية يبلغ عددها الإجمالي 15 إضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر مقرها في البحر».

- روسيا توجه طلقات تحذيرية لسفينة شحن متوجهة إلى ميناء أوكراني
-  أوكرانيا تندد بالتصرفات الروسية «الاستفزازية» في البحر الأسود

وصدّت قوات الدفاع الجوي جميع الهجمات لكن الشظايا الناجمة أحدثت أضرارًا في سكن للطلاب ومتجر وسط مدينة أوديسا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بجروح، بحسب الجيش.

منظومات جديدة مضادة للطائرات المسيّرة 
وأعلنت الحكومة النرويجية ومجموعة كونسبرغ للدفاع والفضاء، الإثنين، أنهما ستزوّدان أوكرانيا بمنظومات جديدة مضادة للطائرات المسيّرة بتمويل من حلفاء كييف، لتعزيز دفاعاتها ضد هذه الأسلحة التي تستخدمها روسيا بكثافة.

وأوضحت المجموعة الدفاعية أنها وقعت عقدًا بقيمة 56 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو) مع الصندوق الدولي من أجل أوكرانيا الذي أنشأته المملكة المتحدة، بغرض تزويد كييف «عددًا» من أنظمة «كورتكس تايفون سي - يو إيه إس». ولم تحدد المجموعة عدد المنظومات، مشيرة الى أنها قادرة على إسقاط الطائرات المسيّرة أو تحييد خطرها.

ورأى المدير العام للمجموعة إيريك لي أن «هذا العقد سيعزز بشكل مهم قدرات القوات المسلّحة الأوكرانية ويقوّي كفاءتها لحماية السكان والدفاع عن بلادها في مواجهة التهديدات الجوية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة

عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة
اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة

اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام ...
جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»

زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب ...
عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر

عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟

«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟
«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة

«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة
كاريكاتير خيري - باتيلي

كاريكاتير خيري - باتيلي
من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟

من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟
تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض

تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تدعو إلى حلّ سلمي لأزمة النيجر
روسيا تدعو إلى حلّ سلمي لأزمة النيجر
65 قتيلاً في انزلاقات تربة وفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة بالهند
65 قتيلاً في انزلاقات تربة وفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة بالهند
«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان وتتعهد بمقاومة أي تهديد
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان وتتعهد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ......
المزيد
روسيا تدعو أذربيجان إلى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا
روسيا تدعو أذربيجان إلى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا...
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع روسيا
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تطوير التعاون الدفاعي والأمني ......
رؤساء جيوش «إيكواس» يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر.. وروسيا ومالي يؤيدان حلا سلميا
رؤساء جيوش «إيكواس» يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في ......
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان وتتعهد بمقاومة أي تهديد
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان ......
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية...
المزيد