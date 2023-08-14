زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية على خط الجبهة في دونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أنه توجه إلى الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك؛ حيث تفقد القوات الأوكرانية التي تشارك في الهجوم المضاد ضد الجيش الروسي.

وكتب زيلينسكي على تلغرام «زرت اللواء الثاني والعشرين» و«ناقشنا مع القائد مشاكل يواجهها الجنود واقتراحات لمعالجتها»، بحسب «فرانس برس».

ميدانيًا، أسقطت أوكرانيا مجموعة صواريخ ومسيّرات روسية تستهدف أوديسا، وفق ما أعلن جيشها الإثنين، في آخر حلقة ضمن سلسلة هجمات في المنطقة الجنوبية المطلة على البحر الأسود.

مهاجمة منطقة أوديسا ثلاث مرّات خلال الليل

وجاء في بيان على تلغرام للقيادة العملياتية الجنوبية أن «العدو هاجم منطقة أوديسا ثلاث مرّات خلال الليل مستخدمًا مجموعتي مسيّرات هجومية يبلغ عددها الإجمالي 15 إضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر مقرها في البحر».

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وصدّت قوات الدفاع الجوي جميع الهجمات لكن الشظايا الناجمة أحدثت أضرارًا في سكن للطلاب ومتجر وسط مدينة أوديسا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بجروح، بحسب الجيش.

منظومات جديدة مضادة للطائرات المسيّرة

وأعلنت الحكومة النرويجية ومجموعة كونسبرغ للدفاع والفضاء، الإثنين، أنهما ستزوّدان أوكرانيا بمنظومات جديدة مضادة للطائرات المسيّرة بتمويل من حلفاء كييف، لتعزيز دفاعاتها ضد هذه الأسلحة التي تستخدمها روسيا بكثافة.

وأوضحت المجموعة الدفاعية أنها وقعت عقدًا بقيمة 56 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو) مع الصندوق الدولي من أجل أوكرانيا الذي أنشأته المملكة المتحدة، بغرض تزويد كييف «عددًا» من أنظمة «كورتكس تايفون سي - يو إيه إس». ولم تحدد المجموعة عدد المنظومات، مشيرة الى أنها قادرة على إسقاط الطائرات المسيّرة أو تحييد خطرها.

ورأى المدير العام للمجموعة إيريك لي أن «هذا العقد سيعزز بشكل مهم قدرات القوات المسلّحة الأوكرانية ويقوّي كفاءتها لحماية السكان والدفاع عن بلادها في مواجهة التهديدات الجوية».