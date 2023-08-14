أوكرانيا تندد بالتصرفات الروسية «الاستفزازية» في البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

نددت أوكرانيا، الإثنين، بما وصفته بالتصرفات الروسية «الاستفزازية» بعد يوم من إطلاق سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود.

وجاء في بيان: «تدين وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة التصرفات الاستفزازية التي قامت بها روسيا الاتحادية في 13 أغسطس في البحر الأسود فيما يتعلق بالسفينة التركية (سوكرو أوكان) لشحن البضائع الجافة التي كانت في طريقها إلى ميناء إزمايل»، بسحب وكالة «رويترز».

انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

وأضافت الوزارة أن «البحرية الروسية انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وغيرها من قواعد القانون الدولي. هذه الإجراءات تجسد سياسة روسيا المتعمدة بتعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر».

- روسيا توجه طلقات تحذيرية لسفينة شحن متوجهة إلى ميناء أوكراني

والأحد، أعلنت موسكو أن سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية باتّجاه سفينة شحن كانت متوجهة إلى ميناء إزمايل الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن سفينة «فاسيلي بيكوف» رصدت سفينة شحن ترفع علم بالاو لدى إبحارها باتجاه ميناء إزمايل الأوكراني، حسب الوكالة الفرنسية.