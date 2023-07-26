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فرنسا تدين أي محاولة لتولي الحكم بالقوة في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 06:09 مساء
فرنسا تدين أي محاولة لتولي الحكم بالقوة في النيجر
رئيس النيجر محمد بازوم. (الإنترنت)
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أبدت فرنسا «إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر، حليفتها الرئيسية في منطقة الساحل والتي تشهد محاولة انقلاب بعدما عمد عناصر في الحرس الرئاسي إلى احتجاز الرئيس محمد بازوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا قلقة للأحداث الراهنة في النيجر وتتابع بانتباه تطور الوضع»، بحسب «فرانس برس».

واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، اليوم الأربعاء، بعد فشل «المحادثات» ومنح الجيش «مهلة» للحرس، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة.

وقال هذا المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة» وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.

الرئيس بازوم وزوجته «بخير وبصحة جيدة»
وقال أحد أقارب الرئيس، في اتصال مع جريدة «لوموند» الفرنسية، إن الرئيس بازوم وزوجته «بخير وبصحة جيدة» وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدًا أن ما يجري «ليس انقلابًا»، لكنه توتر بسبب «مشكلة مع الحرس الرئاسي»، دون مزيد من التفاصيل.

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ودان الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق  الأربعاء، على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه «أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر»، حيث يحتجز عناصر في الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم.

وأعرب جوزيب بوريل في رسالة عبر منصة «تويتر» التي باتت تحمل تسمية إكس عن «قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري في نيامي»، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنديدها بما يحصل.

الاتحاد الأفريقي يدين محاولة الانقلاب
كما دان الاتحاد الأفريقي الأربعاء «محاولة الانقلاب» في النيجر، حيث احتجزت عناصر في الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، داعيًا إلى «العودة الفورية وغير المشروطة» للعسكريين إلى ثكناتهم.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، في بيان بعد ظهر الأربعاء، عن «تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري»، مطالبًا إياهم بـ«وقف هذا العمل المرفوض فورا»، بحسب «فرانس برس».

وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في فبراير 2010، وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس من العام 2021.

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