مصادر أمنية: رئيس النيجر محتجز في القصر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر أمنية إن الحرس الرئاسي في النيجر يحتجزون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة الذي أغلقته الآليات العسكرية منذ صباح اليوم الأربعاء، وفق وكالة «رويترز».

وقالت مصادر رئاسية وأمنية إنه جرى إغلاق الوزارات المجاورة للقصر، ولم يتمكن الموظفون داخل القصر من الوصول إلى مكاتبهم.

حركة مرور طبيعية في نيامي

وذكر مراسل لـ«رويترز» أن بقية نيامي بدت هادئة مع حركة مرور صباحية عادية على الطريق واتصال كامل بالإنترنت.

كانت الانقلابات السابقة في بوركينا فاسو ومالي مدفوعة جزئيًا بالإحباط من فشل السلطات في القضاء على تمرد مسلحين في منطقة الساحل، بينما كانت هناك أيضًا محاولة انقلاب فاشلة في النيجر في مارس 2021، عندما حاولت وحدة عسكرية الاستيلاء على القصر الرئاسي قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية.