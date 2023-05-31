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«الطاقة الذرية»: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ23 مرة الحدّ المسموح به

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 06:16 مساء
«الطاقة الذرية»: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ23 مرة الحدّ المسموح به
علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (الإنترنت)
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.

وبحسب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطّلعت عليه «فرانس برس»، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يُقدر بـ4744,5 كيلوغرام في 13 مايو. والحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام.

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وفي سياق متصل قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان غير المعلن عنه في جنوب طهران، بعد تلقي «توضيحات معقولة» من إيران.

وجاء في التقرير السري الذي اطّلعت عليه «فرانس برس» الأربعاء، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة «ليس لديها أسئلة إضافية.. ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة»، وذلك قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، بحسب «فرانس برس».

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