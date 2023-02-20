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«الذرية» تتباحث مع إيران بعد تقارير عن تعزيز طهران أنشطتها النووية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 09:43 صباحا
«الذرية» تتباحث مع إيران بعد تقارير عن تعزيز طهران أنشطتها النووية
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في سيول بكوريا الجنوبية، 15 ديسمبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اليوم الأحد أنها تجري محادثات مع إيران بعد تقارير صحافية عن اكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الأممية يورانيوم مخصب بنسبة 84%. 

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصدرين دبلوماسيين اكتشاف مفتشين مستويات تخصيب أدنى بقليل من نسبة 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية. وقالت الهيئة الأممية عبر تويتر إن مديرها العام رافايل غروسي «يتحادث مع إيران حول نتائج أنشطة التفتيش الأخيرة». وأضافت أنه «سيطلع مجلس المحافظين على (الخلاصات)».

وأوردت «بلومبرغ» أنه «يجب على المفتشين تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت هذه المادة عن قصد، أو إذا كان التركيز ناتجًا عن تراكم غير مقصود» بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وأضافت «هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يكتشف فيها مراقبون أنشطة مشبوهة تتعلق بالتخصيب»، وفق وكالة فرانس برس.

قلق غروسي
كان غروسي قد أعرب في يناير عن قلقه بشأن «المسار» الذي اتخذه برنامج إيران النووي. وحذّر من أن الإيرانيين «جمعوا ما يكفي من المواد النووية لصنع العديد من الأسلحة النووية»، رغم الحاجة إلى مزيد من الخطوات. وتأتي هذه التقارير وسط تعثر المحادثات لإحياء اتفاق أبرم عام 2015 للحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على طهران.

بدأت المحادثات في أبريل 2021 في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها توقفت منذ أغسطس 2022 في سياق توترات متزايدة. والاتفاق يحتضر منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ردا على الانسحاب الأميركي، تخلت الجمهورية الإسلامية تدريجياً عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وصارت إيران تنتج رسميًا يورانيوم مخصب بنسبة 60% في موقعين (نطنز وفوردو)، وهو مستوى أعلى بكثير من عتبة 3,67% التي حددها الاتفاق.

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