إيران ترد على تقارير «اتفاق موقت» مع واشنطن بشأن برنامجها النووي

القاهرة - بوابة الوسط

رد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على تقارير أميركية بشأن اقتراح «اتفاق موقت» مع بلاده بشأن برنامج إيران النووي، قائلًا إن واشنطن «تقول شيئًا كل يوم»، وأضاف أن الغرب رأى قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم «متى شاءت وبأي نسبة كانت»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

ونقلت الوكالة، الأحد، عن إسلامي قوله في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن حجم تخصيب اليورانيوم الذي حدث خلال السنة والنصف الأخيرة «غير مسبوق».

اقتراح لاتفاق موقت مع إيران

وكان موقع «أكسيوس» الأميركي نقل عن مسؤولين أميركيين، مطلع أبريل الجاري، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشت مع شركائها في أوروبا وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية اقتراحًا لاتفاق موقت مع إيران يتضمن تخفيف بعض العقوبات مقابل تجميد طهران أجزاء من برنامجها النووي.

ورد إسلامي على سؤال حول مثل هذه التقارير الأميركية قائلاً: «إنهم يقولون شيئًا كل يوم، هذه التصريحات مجرد أعذار.. كان كل هدفهم إيقاف التكنولوجيا النووية في إيران والقضاء عليها، لكنهم لم يفلحوا».

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وأضاف: «الآن وبعد أن استغرق الأمر عدة أشهر ودارت المفاوضات من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) والوفاء بالتزاماتهم، ما زالوا لم يفعلوا ذلك لأسباب مختلفة، وقد ثبت للعالم عمليًا أن هذه كلها مجرد أعذار وهدفهم الأساسي هو منع تقدم إيران».

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تأثير إعلان طهران وصولها إلى نسبة تخصيب 60% «كان تأثيرًا ملحوظًا جدًا، ومن الطبيعي أن يؤثر على كيفية التفاوض»، وتابع: «تبلور الانطباع لديهم (الغرب) بأن إيران نووية ولا يمكنهم التخلص من ذلك بسهولة».

تخصيب اليورانيوم أعلى من 60%

وكان الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قال، نهاية فبراير، إن قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم تزيد الآن 2.5 مرة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى عدم وجود مشكلة لدى إيران إذا أرادت تخصيب اليورانيوم أعلى من 60%.

وقال إسلامي: «الأهم من ذلك أنهم أدركوا أن هذه المعرفة معرفة محلية ولا يمكن القضاء عليها، فضلاً عن أنهم رأوا أن هناك قدرة لدى إيران على تخصيب اليورانيوم متى شاءت وبأي نسبة كانت».

وأوضح إسلامي أنه، خلال المفاوضات، جرت «محاولات من أجل إلغاء أجهزة الطرد المركزي، وتفكيك مفاعل الماء الثقيل، وتدمير كل شيء. هاجموا هذه الإمكانات عدة مرات وفشلوا في كل مرة، وأصبحت ردود الفعل التي أظهرناها أقوى».