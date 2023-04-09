  • Alwasat News
Atwasat

إيران ترد على تقارير «اتفاق موقت» مع واشنطن بشأن برنامجها النووي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 09:58 مساء
إيران ترد على تقارير «اتفاق موقت» مع واشنطن بشأن برنامجها النووي
ئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طهران. (الإنترنت)
alwasat radio

رد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على تقارير أميركية بشأن اقتراح «اتفاق موقت» مع بلاده بشأن برنامج إيران النووي، قائلًا إن واشنطن «تقول شيئًا كل يوم»، وأضاف أن الغرب رأى قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم «متى شاءت وبأي نسبة كانت»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

ونقلت الوكالة، الأحد، عن إسلامي قوله في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن حجم تخصيب اليورانيوم الذي حدث خلال السنة والنصف الأخيرة «غير مسبوق».

اقتراح لاتفاق موقت مع إيران 
وكان موقع «أكسيوس» الأميركي نقل عن مسؤولين أميركيين، مطلع أبريل الجاري، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشت مع شركائها في أوروبا وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية اقتراحًا لاتفاق موقت مع إيران يتضمن تخفيف بعض العقوبات مقابل تجميد طهران أجزاء من برنامجها النووي. 

ورد إسلامي على سؤال حول مثل هذه التقارير الأميركية قائلاً: «إنهم يقولون شيئًا كل يوم، هذه التصريحات مجرد أعذار.. كان كل هدفهم إيقاف التكنولوجيا النووية في إيران والقضاء عليها، لكنهم لم يفلحوا».

-  «الذرية» تتباحث مع إيران بعد تقارير عن تعزيز طهران أنشطتها النووية
-  واشنطن ودول أوروبية تشتكي إيران لـ«الطاقة الذرية»

وأضاف: «الآن وبعد أن استغرق الأمر عدة أشهر ودارت المفاوضات من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) والوفاء بالتزاماتهم، ما زالوا لم يفعلوا ذلك لأسباب مختلفة، وقد ثبت للعالم عمليًا أن هذه كلها مجرد أعذار وهدفهم الأساسي هو منع تقدم إيران».

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تأثير إعلان طهران وصولها إلى نسبة تخصيب 60% «كان تأثيرًا ملحوظًا جدًا، ومن الطبيعي أن يؤثر على كيفية التفاوض»، وتابع: «تبلور الانطباع لديهم (الغرب) بأن إيران نووية ولا يمكنهم التخلص من ذلك بسهولة».

 تخصيب اليورانيوم أعلى من 60%
وكان الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قال، نهاية فبراير، إن قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم تزيد الآن 2.5 مرة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى عدم وجود مشكلة لدى إيران إذا أرادت تخصيب اليورانيوم أعلى من 60%.

وقال إسلامي: «الأهم من ذلك أنهم أدركوا أن هذه المعرفة معرفة محلية ولا يمكن القضاء عليها، فضلاً عن أنهم رأوا أن هناك قدرة لدى إيران على تخصيب اليورانيوم متى شاءت وبأي نسبة كانت».

وأوضح إسلامي أنه، خلال المفاوضات، جرت «محاولات من أجل إلغاء أجهزة الطرد المركزي، وتفكيك مفاعل الماء الثقيل، وتدمير كل شيء. هاجموا هذه الإمكانات عدة مرات وفشلوا في كل مرة، وأصبحت ردود الفعل التي أظهرناها أقوى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة
الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»

الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»
تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها

تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها
«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»

«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر

برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض

«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض
«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها

«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها
«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة
خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش

خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش
«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي

«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال

ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس

انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية

السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفد إيراني يزور السعودية الأسبوع المقبل للتجهيز لإعادة فتح السفارة
وفد إيراني يزور السعودية الأسبوع المقبل للتجهيز لإعادة فتح ...
«داعش» يعلن مسؤوليته عن مقتل 20 شخصا في الكونغو الديمقراطية
«داعش» يعلن مسؤوليته عن مقتل 20 شخصا في الكونغو الديمقراطية
كوريا الجنوبية تعتزم مناقشة قضايا أثارتها وثائق سرية مسربة مع واشنطن
كوريا الجنوبية تعتزم مناقشة قضايا أثارتها وثائق سرية مسربة مع ...
إثيوبيا: إطلاق نار واحتجاجات في إقليم أمهرة على خطة لحل شرطته وجيشه
إثيوبيا: إطلاق نار واحتجاجات في إقليم أمهرة على خطة لحل شرطته ...
جورجيا.. الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة خارج البرلمان في تبليسي
جورجيا.. الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة خارج البرلمان في تبليسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
المزيد
مقتل مهاجرين وفقدان 20 في حادث غرق في المتوسط بين تونس وإيطاليا
مقتل مهاجرين وفقدان 20 في حادث غرق في المتوسط بين تونس ......
إيران ترد على تقارير «اتفاق موقت» مع واشنطن بشأن برنامجها النووي
إيران ترد على تقارير «اتفاق موقت» مع واشنطن بشأن برنامجها ......
ضربات روسية تقتل رجلًا وابنته خلال استهداف مدينة زابوريجيا
ضربات روسية تقتل رجلًا وابنته خلال استهداف مدينة زابوريجيا...
جورجيا.. الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة خارج البرلمان في تبليسي
جورجيا.. الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة خارج البرلمان في تبليسي...
إثيوبيا: إطلاق نار واحتجاجات في إقليم أمهرة على خطة لحل شرطته وجيشه
إثيوبيا: إطلاق نار واحتجاجات في إقليم أمهرة على خطة لحل ......
المزيد