الكرملين: الهجوم على موسكو ردّ من كييف على الضربات الروسية الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الهجوم الصباحي بالمسيرات على موسكو «ردّ» من كييف على الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، في أول تعليق له على هذه الأحداث.

وقال بيسكوف «من الواضح تمامًا أننا نتحدث عن ردّ من نظام كييف على ضرباتنا الفعّالة جدًا على أحد مراكزه القيادية»، مؤكدًا أن «نظام الدفاع الجوي (فوق موسكو) عمل بشكل جيد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكّد بيسكوف، أنه «لا تهديد» على سكان موسكو، بعد ساعات من الهجوم الواسع بالمسيرات على العاصمة الروسية، مضيفا «لا قتلى، وحتى الساعة لا تهديد لسكان موسكو ومنطقتها».