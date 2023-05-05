بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأميركي «رهينة»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد «رهينة» برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية.

وقال الرئيس الديموقراطي إنه سيبلغ قادة «كونغرس» عندما يلتقيهم الثلاثاء بأن عليهم «القيام بما قام به كل كونغرس آخر، وهو رفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد»، حسب وكالة «فرانس برس».

بايدن لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي كارين جان بيار، إن بايدن لن «يتفاوض» مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين.

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وأضافت جان بيار: «هذه ليست قضية سنتفاوض بشأنها»، واعتبرت أن المعارضة الجمهورية يجب أن تقر هذه الزيادة في سقف الدين «دون شروط»، حتى تتفادى الولايات المتحدة وضعًا تكون فيه غير قادرة على الوفاء بدفع ديونها في مواعيدها.

ودون رفع سقف الدين، يمكن أن تنفد أموال الحكومة الفدرالية وتتخلف عن سداد الديون اعتبارًا 1 يونيو، وفقًا لوزيرة الخزانة جانيت يلين.