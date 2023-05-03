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البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 07:24 صباحا
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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قالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي كارين جان بيار، الثلاثاء، إن جو بايدن لن «يتفاوض» مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين، وهو الأمر الذي يتعين على الكونغرس الأميركي أن يقرره لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وأضافت جان بيار: «هذه ليست قضية سنتفاوض بشأنها»، واعتبرت أن المعارضة الجمهورية يجب أن تقر هذه الزيادة في سقف الدين «دون شروط»، بينما عرض الرئيس الأميركي اجتماعًا في 9 مايو مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حتى تتفادى الولايات المتحدة وضعًا تكون فيه غير قادرة على الوفاء بدفع ديونها في مواعيدها، وفق وكالة «فرانس برس».

ودون رفع سقف الدين، يمكن أن تنفد أموال الحكومة الفدرالية وتتخلف عن سداد الديون اعتبارًا 1 يونيو، وفقًا لوزيرة الخزانة جانيت يلين. 

- يلين تدعو «الكونغرس» إلى رفع غير مشروط لسقف الدين الأميركي

بايدن مستعد لمناقشة «عملية منفصلة حول خفض الميزانية»
وقالت جان بيار إن بايدن على استعداد لمناقشة «عملية منفصلة حول خفض الميزانية» لكن قضية سقف الديون ستكون بمنأى عن ذلك.

وأردفت: «من واجب الكونغرس الدستوري منع التخلف عن السداد (...) نظرًا إلى الوقت المحدود المتاح أمام الكونغرس الآن، من الواضح أن السبيل العملي الوحيد لتجنب التخلف عن السداد هو أن يعلق الكونغرس الحد من سقف الدين من دون شروط». 

إضافة إلى ذلك، قالت الناطقة إن بايدن يعتبر أن تخفيض الإنفاق الذي اقترحه مكارثي «غير معقول وخطير».

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب حيث يتمتعون بأغلبية ضئيلة مشروع قانون مقترح من شأنه أن يسمح برفع سقف الاقتراض مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق في مجموعة من البرامج الحكومية. لكن ليس لدى المشروع أي فرصة تقريبًا لتمريره في مجلس الشيوخ حيث يحظى الديموقراطيون بغالبية المقاعد، وفق الوكالة الفرنسية.

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