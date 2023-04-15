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الرئيس البرازيلي يلتقي نظيره الإماراتي في أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 10:31 مساء
الرئيس البرازيلي يلتقي نظيره الإماراتي في أبوظبي
الرئيس محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في قصر الوطن في أبو ظبي. (الإنترنت)
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التقى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت في أبوظبي بعيد وصوله قادماً من الصين.

واستقبل الرئيس الإماراتي نظيره البرازيلي في قصر الوطن الرئاسي في العاصمة أبوظبي. وقال مسؤولون إنه من المقرر أن يحضر مأدبة إفطار رمضانية، وسيغادر في وقت مبكر الأحد، بحسب «فرانس برس».

ووصل لولا إلى الإمارات في وقت سابق السبت بعد زيارة للصين استمرت يومين، شدد خلالها البلدان على تعاونهما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية.

 البرازيل «عادت» إلى الساحة الدولية
عاد لولا إلى السلطة في يناير بعد ولايتين رئاسيتين من 2003 إلى 2010. واستغل فرصة الزيارة للصين للتأكيد على أن البرازيل «عادت» إلى الساحة الدولية وتأمل في لعب دور الوسيط في النزاع الدائر في أوكرانيا.

خلافاً لقوى غربية عدة، لم تفرض لا الصين ولا البرازيل ولا الإمارات عقوبات مالية على روسيا وتحاول لعب دور الوسيط، فيما تتعرض بكين لضغوط دولية متزايدة للتأثير على موسكو ودفعها نحو طاولة المفاوضات.

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تحظى البرازيل «بأهمية كبيرة (...) وذلك انطلاقاً مما تتمتع به البرازيل من حضور وأهمية سياسية واقتصادية سواء في محيطها الإقليمي أو على المستوى العالمي».

 ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية أكثر من أربعة مليارات دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 32% مقارنة بعام 2021.

وتمثل دولة الإمارات «بوابة تجارية أساسية ونقطة انطلاق للبرازيل إلى الأسواق الواعدة في المنطقة لامتلاكها بنية تحتية متقدمة في قطاع النقل والإمداد»، بحسب الوكالة.

 كما تتطلع دولة الإمارات إلى «الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في السوق البرازيلية – السوق الأكبر في أميركا اللاتينية».

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