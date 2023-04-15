  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس البرازيلي يبدأ زيارة للإمارات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 04:45 مساء
الرئيس البرازيلي يبدأ زيارة للإمارات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية
الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في قصر بلانالتو في برازيليا. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارة إلى الإمارات السبت، بعد رحلة إلى الصين هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشريك التجاري الرئيسي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إنه كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، على أن يلتقي في وقت لاحق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب «فرانس برس».

وأجرى لول، الذي عاد إلى السلطة في يناير بعد ولايتين رئاسيتين له من 2003 إلى 2010، زيارة استمرت يومين للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية. واستغل فرصة الزيارة للتأكيد على أن البرازيل «عادت» إلى الساحة الدولية وتأمل في لعب دور الوسيط في النزاع الدائر في أوكرانيا.

 لعب دور الوسيط
خلافاً لقوى غربية عدة، لم تفرض لا الصين ولا البرازيل ولا الإمارات عقوبات مالية على روسيا وتحاول لعب دور الوسيط، فيما تتعرض بكين لضغوط دولية متزايدة للتأثير على موسكو ودفعها نحو طاولة المفاوضات.

- الرئيس البرازيلي يلتقي نظيره الصيني في بكين لبحث تعزيز العلاقات بينهما
-  في ختام زيارته للصين.. الرئيس البرازيلي يطالب واشنطن بالتوقف عن «تشجيع الحرب» في أوكرانيا

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تحظى البرازيل «بأهمية كبيرة وذلك انطلاقاً مما تتمتع به البرازيل من حضور وأهمية سياسية واقتصادية سواء في محيطها الإقليمي أو على المستوى العالمي».

ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، وقد بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية أكثر من أربعة مليارات دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 32% مقارنة بعام 2021.

وتمثل دولة الإمارات «بوابة تجارية أساسية ونقطة انطلاق للبرازيل إلى الأسواق الواعدة في المنطقة لامتلاكها بنية تحتية متقدمة في قطاع النقل والإمداد»، بحسب الوكالة.  كما تتطلع دولة الإمارات إلى «الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في السوق البرازيلية – السوق الأكبر في أمريكا اللاتينية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء

30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري

«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)
«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين

«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين
خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن اتخذ قراره بشأن الترشح لانتخابات 2024 وسيعلنه «قريباً»
بايدن اتخذ قراره بشأن الترشح لانتخابات 2024 وسيعلنه «قريباً»
إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد انفجار.. وكيشيدا يستأنف الحملة الانتخابية
إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد انفجار.. وكيشيدا يستأنف الحملة ...
في ختام زيارته للصين.. الرئيس البرازيلي يطالب واشنطن بالتوقف عن «تشجيع الحرب» في أوكرانيا
في ختام زيارته للصين.. الرئيس البرازيلي يطالب واشنطن بالتوقف عن ...
مقتل 5 مهاجرين في حادث سير على الحدود بين اليونان وتركيا
مقتل 5 مهاجرين في حادث سير على الحدود بين اليونان وتركيا
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
المزيد
الرئيس البرازيلي يبدأ زيارة للإمارات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية
الرئيس البرازيلي يبدأ زيارة للإمارات بهدف تعزيز العلاقات ......
روسيا تدعو إلى إجراءات عاجلة لوقف لإطلاق النار في السودان
روسيا تدعو إلى إجراءات عاجلة لوقف لإطلاق النار في السودان...
بلينكن: القتال في السودان يجب أن يتوقف فورا
بلينكن: القتال في السودان يجب أن يتوقف فورا...
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن ......
مقتل 5 مهاجرين في حادث سير على الحدود بين اليونان وتركيا
مقتل 5 مهاجرين في حادث سير على الحدود بين اليونان وتركيا...
المزيد