زيلينسكي: القتال من أجل السيطرة على سوليدار لا يزال مستمرا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن القتال من أجل السيطرة على بلدة سوليدار الصغيرة في شرق أوكرانيا، لا يزال مستمرا، رغم التقارير الروسية العديدة بشأن السيطرة على البلدة.

وقال زيلينسكي، في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الجمعة: «الكفاح القوي من أجل دونيتسك مستمر.. والقتال من أجل باخموت وسوليدار وكريمينا وبلدات وقرى أخرى في شرق بلادنا لا يزال مستمرا»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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ووجه زيلينسكي كلمة شكر للقوات الأوكرانية التي تدافع عن سوليدار وباخموت ضد الهجمات الروسية، قائلا «الكثير من الشكر لمقاتلي وحدة كراكين، على الأعمال الحاسمة التي قاموا بها لتدمير العدو في منطقة سواليدار».

«إشارة واضحة على الفشل»

وفي باخموت، وجه زيلينسكي التحية للكتيبة الدولية، وهي قوات تتألف من مقاتلين أجانب.

وأعلنت القيادة العسكرية الروسية وقوات المرتزقة الروسية «فاغنر»، المنتشرة في بلدة سوليدار أنها استولت على البلدة.

وفي هذه العملية، أعلنت «فاغنر» بشكل خاص الانتصار في البلدة، وعندئذ منحت وزارة الدفاع في موسكو النصر للقوات المرتزقة.. وعلق زيلينسكي على هذا الأمر، قائلا «إنهم يتشاجرون بالفعل مع بعضهم البعض، بشأن صاحب الفضل في التقدم التكتيكي.. وهذا بالفعل إشارة واضحة على الفشل».