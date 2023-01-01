الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية في تركيا، الأحد، تزويد قوات الجيش بنظام حرب إلكترونية جديد يحمله الأفراد.

وذكرت الصناعات الدفاعية التركية في بيان أن استلام قوات الجيش نظام «ميرتر» للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني جاء تنفيذًا لاتفاقية موقعة بينها وبين شركة «متيكسان» للصناعات الدفاعية التركية، بحسب «الأناضول».

وأوضح البيان أن النظام الإلكتروني صُمِّم بإمكانات تركية محلية بهدف استخدامه في اعتراض الاتصالات اللاسلكية بين العناصر المعادية من مسافات بعيدة.

وأكد أن النظام يتيح لقوى الأمن استخدامه بسهولة، بحيث يمكن حمله على ظهر فرد واحد أو تثبيته على قاعدة ثلاثية ثابتة.

التحكم في النظام عبر جهاز لوحي ذكي أو عبر حاسوب

كما يمكن التحكم في النظام عبر جهاز لوحي ذكي أو عبر حاسوب أثناء استهداف الجهة المعادية عبر هجوم إلكتروني موجه بالهوائي عالي الدقة، علاوة عن امتلاكه بطارية خاصة لتشغيل منظومته.

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وعبر حسابه في موقع تويتر قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير إن بلاده انطلقت في العام الجديد عبر تزويد قواتها بنظام حرب إلكترونية جديد.

وأكد دمير أن نظام «ميرتر» للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني سيوفر أفضلية لقوات الأمن التركي في الميدان عبر اعتراض اتصالات العناصر المعادية.