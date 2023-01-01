  • Alwasat News
Atwasat

الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 10:49 مساء
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد
جندي تابع للجيش التركي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية في تركيا، الأحد، تزويد قوات الجيش بنظام حرب إلكترونية جديد يحمله الأفراد.

وذكرت الصناعات الدفاعية التركية في بيان أن استلام قوات الجيش نظام «ميرتر» للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني جاء تنفيذًا لاتفاقية موقعة بينها وبين شركة «متيكسان» للصناعات الدفاعية التركية، بحسب «الأناضول».

وأوضح البيان أن النظام الإلكتروني صُمِّم بإمكانات تركية محلية بهدف استخدامه في اعتراض الاتصالات اللاسلكية بين العناصر المعادية من مسافات بعيدة.

وأكد أن النظام يتيح لقوى الأمن استخدامه بسهولة، بحيث يمكن حمله على ظهر فرد واحد أو تثبيته على قاعدة ثلاثية ثابتة.

التحكم في النظام عبر جهاز لوحي ذكي أو عبر حاسوب
كما يمكن التحكم في النظام عبر جهاز لوحي ذكي أو عبر حاسوب أثناء استهداف الجهة المعادية عبر هجوم إلكتروني موجه بالهوائي عالي الدقة، علاوة عن امتلاكه بطارية خاصة لتشغيل منظومته.

- أردوغان: العملية البرية في سورية ستجري قريبا
-  أردوغان يريد تدشين «حزام أمني» على طول الحدود يشمل كوباني

وعبر حسابه في موقع تويتر قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير إن بلاده انطلقت في العام الجديد عبر تزويد قواتها بنظام حرب إلكترونية جديد.

وأكد دمير أن نظام «ميرتر» للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني سيوفر أفضلية لقوات الأمن التركي في الميدان عبر اعتراض اتصالات العناصر المعادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لوكا مودرتش يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي

لوكا مودرتش يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي
«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية

«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم

21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم
أوكرانيا تعلن تدمير 45 طائرة مسيرة ليلة رأس السنة

أوكرانيا تعلن تدمير 45 طائرة مسيرة ليلة رأس السنة
آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد

آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا من تغطية الانتخابات

رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا ...
اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي

اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة
حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر

حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023

شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة «الوحدة»

بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة ...
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليلة رأس السنة.. روسيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ وتوقع أربعة قتلى و50 جريحا
ليلة رأس السنة.. روسيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ وتوقع أربعة قتلى ...
كولومبيا.. اتفاق لوقف إطلاق النار ستة أشهر بين الحكومة والجماعات المسلحة
كولومبيا.. اتفاق لوقف إطلاق النار ستة أشهر بين الحكومة والجماعات ...
تنصيب لولا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة وسط «مد أحمر» من أنصاره في برازيليا
تنصيب لولا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة وسط «مد أحمر» من أنصاره ...
كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية
كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية
السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات تاريخية
السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات تاريخية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان الإسرائيلي
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
المزيد
14 قتيلا في هجوم مسلح على سجن بالمكسيك
14 قتيلا في هجوم مسلح على سجن بالمكسيك...
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد...
لولا يتعهد إعادة بناء البرازيل مع الشعب عقب تنصيبه (شاهد)
لولا يتعهد إعادة بناء البرازيل مع الشعب عقب تنصيبه (شاهد)...
السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات تاريخية
السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات تاريخية...
كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية
كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية...
المزيد