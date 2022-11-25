إردوغان يريد تدشين «حزام أمني» على طول الحدود يشمل كوباني

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يشن منذ الأحد، سلسلة من الغارات الجوية على شمال شرق سورية، ومواقع لمقاتلين أكراد، الجمعة، أنه يهدف لإقامة «حزام أمني من الغرب إلى الشرق» على طول الحدود الجنوبية لبلده.

وستشمل هذه المنطقة بحكم الأمر الواقع مدينة كوباني، التي انتزعتها قوات سورية الديموقراطية (قسد، كردية) في 2015 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، بدعم من الولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال إردوغان في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، «مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء»، مضيفا «إن شاء الله سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن».

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وكوباني هي آخر منطقة تفلت من سيطرة الجيش التركي المنتشر منذ 2019، على طول الحدود في الأراضي السورية.

وقالت أنقرة إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين في وسط اسطنبول في 13 نوفمبر، جرى التخطيط له في كوباني، وهو ما نفاه الأكراد.

قصف جوي ونيران المدفعية

لكن خلال الأيام الستة الماضية، تركز القصف الجوي ونيران المدفعية على مناطق تقول السلطات التركية، إنها تستهدف فيها مواقع لحزب العمال الكردستاني، وحلفائه من وحدات حماية الشعب أكبر مكون في «قسد»، فيما نفى الجميع ضلوعهم في الاعتداء.

وحدد الرئيس التركي الذي ينوي شن هجوم بري «عندما يحين الوقت»، البلدات السورية «تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني كما يسميها الأكراد)»، لاستكمال منطقته الأمنية التي يبلغ عرضها 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية.

العد التنازلي للعملية

لكن لا يتوقع إطلاق هذا الهجوم البري على الفور، كما قال مسؤول تركي لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف عن هويته.

وقال عبد القادر سلفي كاتب العمود في صحيفة «حرييت»، ويعتبر مقربا جدا من رئيس الدولة، خلال الأسبوع الحالي، إن الجيش التركي يجب أن ينجز أولاً عملية «المخلب السيف» ، الجارية منذ إبريل ضد مواقع كردية في شمال العراق.

وأضاف «بعد ذلك، يجب بدء العد التنازلي للعملية البرية ضد سورية، وهذه المرة، يتم التخطيط لعملية أوسع بكثير».