راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مانشستر يونايتد ثامن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، أن رئيس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس، جيم راتكليف وافق على صفقة الاستحواذ على 25% من أسهم النادي مقابل نحو 1.25 مليار جنيه استرليني (نحو 1.44 مليار يورو).

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أوضح النادي في بيان أن راتكليف وافق أيضًا على مسؤولية إدارة الأمور المتعلقة بكرة القدم. وقال راتكليف أخيرًا إنه يريد رؤية يونايتد المتعثر يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، حسب «فرانس برس».

ويعتبر راتكليف، مؤسس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس والمالك على وجه الخصوص لناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري لكرة القدم، أحد المرشحين الرئيسيين لشراء بطل إنجلترا 20 مرة، مع المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني.



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