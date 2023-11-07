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ريال مدريد يمدد عقد كامافينغا حتى 2029 بشرط جزائي مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 07:00 مساء
ريال مدريد يمدد عقد كامافينغا حتى 2029 بشرط جزائي مليار يورو
الفرنسي إدواردو كامافينغا بعد تمديد عقده مع ريال مدريد، 7 نوفمبر 2023. (أكس)
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أعلن نادي ريال مدريد تجديد عقد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، الذي ينتهي عقده الحالي في 2027، حتى يونيو 2029، وبشرط جزائي مليار يورو مع رفع راتبه.

وقال الريال في بيان: «اتفق ريال مدريد وكامافينغا على تمديد عقد اللاعب، الذي أصبح مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2029»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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6 بطولات متنوعة في أول موسمين
وانضم اللاعب للفريق الملكي في 2021 حين كان يبلغ من العمر 18 عاماً، وأحرز في أول موسمين له ست بطولات: دوري الأبطال، ومونديال الأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

وخاض كامافينغا 114 مباراة رسمية مع الفريق، وجرى ترشيحه لجائزة «الفتى الذهبي» في 2021 و2022، ولجائزة كوبا في 2022 و2023.

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