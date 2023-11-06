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راشفورد يدافع عن علاقته بمانشستر يونايتد: توقفوا عن نشر الشائعات الخبيثة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 07:01 مساء
راشفورد يدافع عن علاقته بمانشستر يونايتد: توقفوا عن نشر الشائعات الخبيثة
ماركوس راشفورد (يسار) وكايل ووكر خلال ديربي مانشستر في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، 29 أكتوبر الماضي. (فرانس برس)
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طالب المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد بوضع حد للشائعات الخبيثة التي تشكك بمستقبله مع فريقه مانشستر يونايتد، وذلك بعدما غاب عن مباراة الدوري التي فاز بها «الشياطين الحمر» على فولهام 1-0 في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بسبب الإصابة.

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واضطر راشفورد إلى الاعتذار لمدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد حضوره حفلة في ملهى ليلي عقب الهزيمة المحرجة أمام الجار اللدود مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في 29 أكتوبر الماضي، واعتبر تن هاغ أن سلوك راشفورد غير مقبول، لكنه أضاف أن اللاعب البالغ 26 عامًا كان «متحمّسًا جدًا لوضع الأمور في نصابها الصحيح»، حسب «فرانس برس».

غياب للنجم الإنجليزي عن ملعب كرايفن كوتيدج بسبب الإصابة
وغاب راشفورد عن ملعب كرايفن كوتيدج بسبب الإصابة بعد تعرضه لضربة قوية في التدريبات، ولعب كبديل في الخسارة 0-3 أمام نيوكاسل في الأول من نوفمبر الجاري في مسابقة كأس الرابطة، أي بعد ثلاثة أيام من الهزيمة المذلة أمام سيتي.

وفي رد له على إحدى قنوات مشجعي النادي، كتب راشفورد على موقع «إكس» (تويتر سابقًا): «من فضلكم توقفوا عن نشر الشائعات الخبيثة».

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