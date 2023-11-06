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توتنهام يواجه تشيلسي في قمة لندن بـ«البريميرليغ» بتوقيت ليبيا.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 04:21 مساء
توتنهام يواجه تشيلسي في قمة لندن بـ«البريميرليغ» بتوقيت ليبيا.. الإثنين
مباراة سابقة بين توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي. (أرشيفية : الإنترنت)
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يلتقي متصدر الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير اليوم الإثنين نظيره تشيلسي في قمة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة «البريميرليغ» في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا.

ويسعى توتنهام لمواصلة انتصاراته بعد الفوز مؤخرًا على مضيفه كريستال بالاس 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سيلهرست بارك» في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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وفي المقابل حصد تشيلسي 12 نقطة فقط من إجمالي 10 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحقق 3 انتصارات فقط ومثلها تعادلات، فيما تلقى 4 هزائم، وسجل لاعبو «البلوز» 13 هدفًا، واستقبلت شباكهم 11 هدفًا.

بوستيكوغلو يحقق نجاحات مع توتنهام هوتسبير
ويخوض «السبيرز» مواجهة «تشيلسي» في قمة لندن برصيد 26 نقطة، ويسعى لاستعادة صدارة ترتيب «البريميرليغ»، بعدما خاض الفريق 10 لقاءات، حقق الفوز في ثماني مباريات، وتعادل مرتين دون أي هزيمة، كما سجل لاعبوه بقيادة مدربه بوستيكوغلو 22 هدفًا في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

نتائج مخيبة للآمال في تشيلسي مع مدربه بوكيتينو
ويمر تشيلسي بقيادة مدربه بوكيتينو بسلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي، وتراجع للمركز 11 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، وعلى الرغم من نتائجه المخيبة للآمال إلا أن «البلوز» يخوض مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على حساب نظيره بلاكبيرن روفرز بهدفين دون رد.

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