توتنهام يواجه تشيلسي في قمة لندن بـ«البريميرليغ» بتوقيت ليبيا.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي متصدر الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير اليوم الإثنين نظيره تشيلسي في قمة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة «البريميرليغ» في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا.

ويسعى توتنهام لمواصلة انتصاراته بعد الفوز مؤخرًا على مضيفه كريستال بالاس 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سيلهرست بارك» في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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وفي المقابل حصد تشيلسي 12 نقطة فقط من إجمالي 10 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحقق 3 انتصارات فقط ومثلها تعادلات، فيما تلقى 4 هزائم، وسجل لاعبو «البلوز» 13 هدفًا، واستقبلت شباكهم 11 هدفًا.

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ويخوض «السبيرز» مواجهة «تشيلسي» في قمة لندن برصيد 26 نقطة، ويسعى لاستعادة صدارة ترتيب «البريميرليغ»، بعدما خاض الفريق 10 لقاءات، حقق الفوز في ثماني مباريات، وتعادل مرتين دون أي هزيمة، كما سجل لاعبوه بقيادة مدربه بوستيكوغلو 22 هدفًا في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.