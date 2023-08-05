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غوارديولا يحذر من قوة أرسنال في الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 06:56 مساء
غوارديولا يحذر من قوة أرسنال في الموسم الجديد
بيب غوارديولا (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن ثقته في أن فريق أرسنال سيكون قوة أكبر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بسبب اللاعبين الذين تعاقد معهم.

صفقات مهمة في أرسنال
ويقود أرسنال، ميكيل أرتيتا مساعد غوارديولا السابق في الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي، وقد استطاع أن يقود الفريق لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في أغلب فترات الموسم الماضي، قبل أن ينهيه في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، الذي توج بالثلاثية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن أرسنال أبرم عددًا من الصفقات المهمة خلال سوق الانتقالات الصيفية، فتعاقد مع كل من: كاي هافيرتز من تشيلسي، وديكلان رايس من وست هام، الذي كان يسعى مانشستر سيتي للتعاقد معه، ويوريان تيمبر من أياكس الهولندي.

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وعند سؤال غوارديولا قبل مواجهة أرسنال في مباراة الدرع الخيرية عما إذا كان يعتقد أن اللاعبين الثلاثة بإمكانهم نقل الفريق للمستوى التالي، أجاب: «بالتأكيد.. لم يقوموا بالتعاقد مع لاعبين جدد لجعل عدد لاعبي الفريق أكبر، لكنهم تعاقدوا مع لاعبين ليدخلوا في التشكيل الأساسي، وأنهم جميعًا لاعبون جيدون للغاية».

وقال غوارديولا: «لا يمكنني أن أتوقع شيئًا مختلفًا، نيوكاسل قام بهذا، ليفربول قام بالأمر نفسه ولكن بشكل أقل، لكنني أعتقد أنه بعد رحيل جوردان هيندرسون وفابينيو سيدخل ليفربول سوق الانتقالات مرة أخرى، وقام مانشستر يونايتد بنفس الأمر مرة أخرى».

وأشار مدرب مانشستر سيتي إلى أن هذا أمر طبيعي في كل موسم، ترغب الفرق في أن تقوم بتعزيز خطوطها، وليس فقط مانشستر سيتي.

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