غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، اليوم السبت، إن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها لتأسيس دوري قوي، بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي.

علاقة استثنائية بين غوارديولا ومحرز

وأجاب غوارديولا عند سؤاله في مؤتمر صحفي نشر النادي مقتطفات منه عبر حسابه على موقع «تويتر»، عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع مانشستر سيتي: «بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية»، بحسب ما أوردته «الوكالة الألمانية».

وانضم محرز، الذي أحرز 78 هدفاً وصنع 59 هدفاً في فترته المليئة بالألقاب مع مانشستر سيتي، إلى فريق الأهلي العائد إلى دوري المحترفين السعودي أمس الجمعة.

وقدرت وسائل إعلام الصفقة بنحو 35 مليون يورو أي ما يعادل 38.55 مليون دولار، بالإضافة إلى خمسة ملايين مكافآت. بحسب الوكالة

وقال غوارديولا: «السعودية غيرت شكل سوق انتقالات اللاعبين. قبل عدة أشهر كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى الدوري السعودي».

وتابع: «أعتقد أن المزيد من اللاعبين سينتقلون إلى الدوري السعودي في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه. رياض محرز تلقى عرضاً خيالياً ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه».

- رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

- مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي

وأصبح الدوري السعودي جاذباً للعديد من اللاعبين منذ انتقال رونالدو إلى النصر في يناير، حيث انضم الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد بطل الدوري، وانضم جوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق.

وقال غوارديولا إن السعودية تريد تأسيس بطولة دوري قوي، وحتى الآن هي ناجحة في ذلك، لكن في الوقت الحالي، لا أحد يعلم إلى متى يمكن للسعودية الحفاظ على ذلك النجاح، لكن هناك شعور بأن الوضع الحالي سيستمر لفترة، كما أن اللاعبين يريدون خوض هذه التجربة للعب في الدوري السعودي، وهم قادرون على ذلك.