  • Alwasat News
Atwasat

غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 04:53 مساء
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
بيب غوارديولا (حساب مانشستر سيتي على تويتر)
alwasat radio

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، اليوم السبت، إن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها لتأسيس دوري قوي، بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي. 

علاقة استثنائية بين غوارديولا ومحرز
وأجاب غوارديولا عند سؤاله في مؤتمر صحفي نشر النادي مقتطفات منه عبر حسابه على موقع «تويتر»، عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع مانشستر سيتي: «بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية»، بحسب ما أوردته «الوكالة الألمانية».

وانضم محرز، الذي أحرز 78 هدفاً وصنع 59 هدفاً في فترته المليئة بالألقاب مع مانشستر سيتي، إلى فريق الأهلي العائد إلى دوري المحترفين السعودي أمس الجمعة.

وقدرت وسائل إعلام الصفقة بنحو 35 مليون يورو أي ما يعادل 38.55 مليون دولار، بالإضافة إلى خمسة ملايين مكافآت. بحسب الوكالة

وقال غوارديولا: «السعودية غيرت شكل سوق انتقالات اللاعبين. قبل عدة أشهر كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى الدوري السعودي».

وتابع: «أعتقد أن المزيد من اللاعبين سينتقلون إلى الدوري السعودي في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه. رياض محرز تلقى عرضاً خيالياً ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه».
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي
وأصبح الدوري السعودي جاذباً للعديد من اللاعبين منذ انتقال رونالدو إلى النصر في يناير، حيث انضم الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد بطل الدوري، وانضم جوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق.

وقال غوارديولا إن السعودية تريد تأسيس بطولة دوري قوي، وحتى الآن هي ناجحة في ذلك، لكن في الوقت الحالي، لا أحد يعلم إلى متى يمكن للسعودية الحفاظ على ذلك النجاح، لكن هناك شعور بأن الوضع الحالي سيستمر لفترة، كما أن اللاعبين يريدون خوض هذه التجربة للعب في الدوري السعودي، وهم قادرون على ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايرن ميونخ يرسل وفداً إلى لندن لحسم صفقة هاري كين
بايرن ميونخ يرسل وفداً إلى لندن لحسم صفقة هاري كين
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
الوحدة الإماراتي يفوز على الكويت الكويتي 2-1 بالبطولة العربية
الوحدة الإماراتي يفوز على الكويت الكويتي 2-1 بالبطولة العربية
«يويفا» يستبعد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية ويغرمه 20 مليون يورو
«يويفا» يستبعد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية ويغرمه 20 مليون ...
«بايرن» يستبعد ماني فور أنباء مفاوضاته مع النصر السعودي لمزاملة كريستيانو
«بايرن» يستبعد ماني فور أنباء مفاوضاته مع النصر السعودي لمزاملة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية ......
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها...
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ......
المزيد
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين...
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم......
ذهبية ورقم قياسي لأستراليا في سباق التتابع 4 مرات 100 متر حرة مختلط بمونديال السباحة
ذهبية ورقم قياسي لأستراليا في سباق التتابع 4 مرات 100 متر ......
«بايرن» يستبعد ماني فور أنباء مفاوضاته مع النصر السعودي لمزاملة كريستيانو
«بايرن» يستبعد ماني فور أنباء مفاوضاته مع النصر السعودي ......
«يويفا» يستبعد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية ويغرمه 20 مليون يورو
«يويفا» يستبعد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية ويغرمه 20 ......
المزيد