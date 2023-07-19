مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

وافق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على العرض الذي تقدم به نادي الأهلي السعودي للحصول على خدمات النجم الدولي الجزائري رياض محرز مقابل ثلاثين مليون جنيه إسترليني أي قرابة 39 مليون دولار.

رياض محرز يغيب عن رحلة مانشستر سيتي

ومنح نادي مانشستر سيتي رياض محرز الإذن بالتغيب عن رحلة الفريق الفائز بالثلاثية التاريخية «الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا» في الموسم الماضي، إلى القارة الآسيوية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية، اليوم الأربعاء.

وأصبح محرز (32 عاماً) مستعداً الآن لمناقشة العرض السعودي قبل الانتقال المحتمل للأهلي السعودي، الذي يرغب في التعاقد معه لمدة ثلاثة أعوام، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ولم يكن رياض محرز ضمن قائمة مانشستر سيتي المكونة من 25 لاعباً التي ستسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية اليوم.

ويتبقي لرياض محرز عامان على انتهاء عقده، الذي جرى تمديده الصيف الماضي، لكنه عانى من قلة المشاركة في المباريات خلال الموسم الماضي، الذي شهد إنجازاً تاريخياً للفريق السماوي بحصوله على الثلاثية لأول مرة.

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لعب رياض محرز 22 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، واكتفى بمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

وانضم قائد منتخب الجزائر لصفوف مانشستر سيتي عام 2018 قادماً من ليستر سيتي، مقابل ستين مليون جنيه إسترليني، بعدما ساهم في تتويج الفريق الملقب بـ«الثعالب» بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015 - 2016.

وخلال تواجده مع فريق المدرب الإسباني غوارديولا، حصل محرز على لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات.