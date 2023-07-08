رياض محرز يقترب من الأهلي السعودي مقابل خمسة أضعاف راتبه في مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت تقارير صحفية بأن النادي الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق رسمي مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر.

الأهلي يتفق مع محرز

وفقا لما ذكرته جريدة «عكاظ» السعودية، فإن الاتفاق جرى بالفعل بين الأهلي والنجم الجزائري، إلا أنه يتبقي الاتفاق على بعض التفاصيل مع بطل الدروي الإنجليزي قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي، حيث يمتد عقد محرز (32 عاماً) مع بطل الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا) حتى صيف 2025.

محرز يحصل على راتب كبير

وبينما لم يجر إعلان القيمة المالية لصفقة انتقال محرز إلى الأهلي، ذكرت تقارير صحفية عدة أن النجم الجزائري سيحصل على مبلغ كبير، حيث قالت جريدة «ذا صن» إن راتبه الأسبوعي سيصل إلى 410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا، أي نحو 1.640 مليون جنيه إسترليني شهريا، و19.680 مليون جنيه إسترليني سنويا. في حين ذكرت جريدة «دايلي ميل» أن الراتب الذي سيحصل عليه محرز من الأهلي يعادل خمسة أضعاف ما يحصل عليه من مانشستر سيتي.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المتخصص في سوق الانتقالات، أن النجم الجزائري تلقى عرضا للانضمام إلى النادي الأهلي السعودي.

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وأظهرت مقاطع فيديو، خلال أول حصة تدريبية يجريها فريق الأهلي، استعدادا للموسم الكروي الجديد، جمهور الفريق وهو يطالب بضم اللاعب الجزائري لصفوفه، وتغنت باسم محرز أمام رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي خالد العيسى.

سجل رياض محرز 15 هدفا وصنع 13 خلال 47 مباراة شارك فيها بقميص «السيتيزن» في الموسم الماضي بجميع المسابقات.

وأنهى الأهلي صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. فبعد ضمه الحارس السنغالي إدوارد ميندي، تمكن من خطف الهداف البرازيلي ونجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو. وسيعد ضم ريال محرز من مانشستر سيتي إضافة قوية لصفوف الفريق الذي صعد حديثا إلى صفوف الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى.