رياض محرز لاعب الشهر في مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

حصل الدولي الجزائري رياض محرز، على لقب لاعب الشهر، عن شهر ديسمبر، بعد أدائه الرائع مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب استئناف النشاط الرياضي، الذي توقف بسبب نهائيات كأس العالم 2022، إذ سجل هدفين وصنع هدفا.

ويعتمد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على رياض محرز، في جميع مباريات السيتي، منذ استئناف المسابقات، بعد المونديال، إذ شارك الجزائري في جميع المباريات، وفق ما نشره موقع الفريق الرسمي.

- رياض محرز يقود السيتي أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

- رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

وساعد رياض فريقه في عدة مباريات، بتسجيله وصناعة أهداف لزملائه، إذ سجل هدف فريقه الثاني أمام ليفربول في كأس «كابيتال وان»، إضافة إلى تقديمه تمريرة مساعدة لزميله إرلينغ هولاند، في تعادل السيتي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي، بينما سجل هدف فوز «السيتيزنز» أمام تشيلسي أمس الخميس، ليقلص الفارق مع المتصدر أرسنال لخمس نقاط، ويبقى فريقه في صراع الفوز باللقب.

تخطي أهداف ليستر

وتخطى محرز عدد أهدافه مع فريقه السابق ليستر ستي (39 هدفًا)، بهدفه في مرمى تشيلسي الإنجليزي ليلة أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجل 40 هدفًا مع مانشستر سيتي.