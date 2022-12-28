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رياض محرز يقود السيتي أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 10:05 مساء
رياض محرز يقود السيتي أمام ليدز في الدوري الإنجليزي
الجزائري رياض محرز من ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر قبل مباراة فريقه السيتي أمام ليدز في الجولة الخامسة عشر للدوري الإنجليزي، 28 ديسمبر 2022. (صفحة السيتي بفيسبوك)
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يبدأ الدولي الجزائري رياض محرز مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد اليوم الأربعاء أساسيًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وللمرة الثانية تواليًا يشارك محرز أساسيًا مع فريقه السيتي، إذ أشركه المدرب أساسيًا أمام ليفربول في المباراة السابقة، في كأس «كابيتال وان» والتي انتهت بفوز رفاق رياض بثلاثية مقابل هدفين.

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ويعول المدرب الإسباني للسيتي بيب غوارديولا على الدولي الجزائري للمرة الثانية على التوالي، عقب استئناف النشاط الرياضي بعد التوقف بسبب نهائيات كأس العالم 2022.

أولى الأهداف بعد العودة
وسجل رياض الهدف الثاني لفريقه أمام ليفربول في مباراة الكأس الماضية، ليصعد بفريقه للدور ربع النهائي، في أولى مباريات «السيتيزين» بعد العودة من التوقف.

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