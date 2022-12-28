رياض محرز يقود السيتي أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ الدولي الجزائري رياض محرز مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد اليوم الأربعاء أساسيًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وللمرة الثانية تواليًا يشارك محرز أساسيًا مع فريقه السيتي، إذ أشركه المدرب أساسيًا أمام ليفربول في المباراة السابقة، في كأس «كابيتال وان» والتي انتهت بفوز رفاق رياض بثلاثية مقابل هدفين.

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ويعول المدرب الإسباني للسيتي بيب غوارديولا على الدولي الجزائري للمرة الثانية على التوالي، عقب استئناف النشاط الرياضي بعد التوقف بسبب نهائيات كأس العالم 2022.