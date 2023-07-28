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رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 02:01 مساء
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
رياض محرز بتيشيرت أهلي جدة. (صورة مثبتة من فيديو نشره النادي السعودي)
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أعلن نادي أهلي جدة العائد حديثًا الى الدوري السعودي لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي السعودي عبر حسابه على تويتر فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقًا بعبارة «انتهى الانتظار، رياض حقيقة» بعد خمسة مواسم في سيتي، بحسب وكالة «فرانس برس».

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