عمالقة الدوري الإنجليزي يهددون طموحات مانشستر سيتي في الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، لمواجهة المزيد من التحديات خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، الذي ينطلق بعد أيام قليلة، أملًا في تكرار إنجازه التاريخي، الذي حققه في الموسم الماضي.

إنجاز مانشستر سيتي التاريخي

وحقق مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا إنجازًا تاريخيًّا، بعدما توج بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023.

وبعد سلسلة من المحاولات غير الناجحة من أجل الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، وضع مانشستر سيتي حدًّا لسوء الحظ الذي لازمه في السنوات الأخيرة، عقب تتويجه باللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، كما حقق الفريق «السماوي» لقبه الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الستة الأخيرة، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

استعدادات هادئة للموسم الجديد

تأتي استعدادات مانشستر سيتي للموسم الجديد هادئة إلى حد كبير، على عكس تحضيراته للموسم الماضي، التي أبرم خلالها عددًا من الصفقات المدوية في الصيف الماضي، كان أبرزها التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي لعب دورًا بارزًا في تحقيق الفريق إنجازه التاريخي، خاصة بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يترك رحيل الألماني إيلكاي غوندوغان والجزائري رياض محرز عن صفوف سيتي في الصيف الحالي فراغًا بلا شك، فيما تظل التكهنات قائمة حول مستقبل العديد من أعضاء الفريق الآخرين، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية.

نجوم في مختلف الخطوط

وبرغم ذلك، فإن مانشستر سيتي يبدو محتفظًا بتماسكه، بالنظر إلى المجموعة التي مازال يمتلكها حاليًا من النجوم في مختلف الخطوط، مثل هالاند وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجناح الإنجليزي جاك غريليش، ويظل أحد أقوى الفرق التي تم تكوينها في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز مانشستر سيتي صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، وربما سيعقبها تعاقدات أخرى منتظرة في الطريق.

ومع وجود غوارديولا على رأس القيادة الفنية في الفريق، سيكون مانشستر سيتي أيضًا محتفظًا بنفس القدر من التركيز والتحفز، مثلما كان دائمًا في اللحظات الحاسمة.

واتسمت انطلاقة مانشستر سيتي بالبطء في الموسم الماضي، قبل أن ينتفض بعد فترة الراحة في منتصف الموسم خلال إقامة كأس العالم بقطر، ووصل إلى القمة في النصف الثاني من الموسم بفضل حنكة غوارديولا، وهو ما يجعل التفكير في تراجع أدائه خلال الموسم المقبل غير وارد.

تحدي الفرق المنافسة

أما التحدي بالنسبة للمنافسين فسيكون هو اللحاق بمانشستر سيتي؛ حيث يأتي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، كأبرز المرشحين لمنافسة «السيتي» على الألقاب المحلية في الموسم الجديد، بعدما سبق أن خطف لقب الدوري الإنجليزي من فريق غوارديولا موسم 2019-2020.

وبعدما كان على مشارف التتويج بالرباعية خلال موسم 2021-2022، ظهر ليفربول بشكل باهت للغاية في الموسم الماضي، لكنه يتطلع لاستعادة بريقه مجددًا في الموسم المقبل، لاسيما بعد تعاقده مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي هذا الصيف.

خطورة آرسنال على طموحات «السيتي»

ويشكل آرسنال خطرًا آخر على طموحات «السيتي»، خاصة بعد ظهوره القوي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ورغم أن الفريق اللندني فقد صدارته لجدول الترتيب في المراحل الأخيرة، إلا أن مشروع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بدأ مبكرا للغاية عن الجدول الزمني المحدد.

وأبرم أرسنال صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع ديكلان رايس، ومع قدوم كاي هافرتز وجورين تيمبر أيضًا، فإنه من المنتظر أن نشهد مزيدًا من التطور في قدرات فريق «المدفعجية».

تعزيزات مانشستر يونايتد

ويمكن لماسون ماونت وأندريه أونانا مساعدة مانشستر يونايتد على التقدم، في ظل رغبة الفريق في البناء على الظهور الجيد الذي قدمه تحت قيادة مدربه الهولندي إريك تين هاغ، الذي قضى موسمه الأول مع النادي الملقب بـ«الشياطين الحمر».

ويبدو الدنماركي راسموس هويلوند مستعدًا لتقديم المزيد من التعزيزات إذا تم إكمال صفقة انتقاله من أتالانتا الإيطالي، لكن عدم اليقين بشأن ملكية النادي لايزال مستمرًا.

من جانبه، يسعى نيوكاسل، الذي كان يصارع لتفادي الهبوط في السنوات الأخيرة، لترسيخ مكانته بين فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، لكن هناك العديد من الفرق الأخرى مثل توتنهام هوتسبير وتشيلسي تحاول العودة للمسار الصحيح في الموسم المقبل، وكلها تحاول منافسة مانشستر سيتي.

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وتولى الأسترالي أنجي بوستيكوجلو القيادة الفنية لتوتنهام، في حين تعاقد تشيلسي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو؛ حيث سيكون هدفهما الأول هو إعادة الكبرياء لكلا الفريقين بعد المستوى المخيب الذي ظهرا به في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، سيكون الهدف الأساسي لفريق لوتون تاون، أحدث الفرق الصاعدة للدوري الإنجليزي الممتاز، هو البقاء في المسابقة العريقة وتجنب العودة لدوري الدرجة الأولى، بعدما صعد لدوري الأضواء والشهرة عبر بوابة مباريات الملحق الموسم الماضي.

وربما يبدو فريقا بيرنلي، بقيادة المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، وشيفيلد يونايتد، الصاعدان الآخران للبطولة، وجهين مألوفين بشكل أكثر لجماهير الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت معركة الهبوط في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي صعبة، في ظل التهديد الذي لازم أكثر من فريق بالمسابقة مثل وولفرهامبتون وويستهام يونايتد وكريستال بالاس، الذين من المتوقع ألا يكرروا تلك التجربة في النسخة المقبلة.

كما تتطلع العديد من الأندية الأخرى أمثال نوتنغهام فورست وبورنموث وإيفرتون، على وجه الخصوص، لبذل أقصى الجهد من أجل تفادي صراع الهبوط في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي.