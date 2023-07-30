قوى الطبيعة تجبر أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على لعب مباراة بلا استراحة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

في واقعة فريدة وغير مسبوقة، اضطر فريقا أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى خوض مباراتهما الودية اليوم الأحد، بشكل متواصل ومن دون الحصول على الاستراحة القانونية بين الشوطين كما هو معتاد.

تأخير المباراة 40 دقيقة

جاء ذلك بعدما تأخر انطلاق المباراة لمدة أربعين دقيقة بسبب الهطول الغزير للأمطار على استاد سول كأس العالم في العاصمة الكورية الجنوبية، الأمر الذي دفع منظمي المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف لمانشستر سيتي، إلى الطلب من الفريقين لعب المباراة دون الحصول على الاستراحة بين الشوطين، حسبما قالت جريدة «مانشستر إيفينينغ نيوز» البريطانية.

ونشرت الجريدة صورًا من الملعب، أظهرت تأثره بشكل كبير بسبب هطول الأمطار، مشيرة إلى أن ذلك قد يمثل خطرًا على اللاعبين ويعرضهم للإصابة.

كما نشرت «مانشستر إيفينينغ نيوز» صورًا من المدرجات، أظهرت استعانة الجماهير ببعض الأدوات والأغطية البلاستيكية للحماءة من الأمطار الغزيرة التي ضربت الملعب قبل بداية المباراة.

الإثارة تتأجل للشوط الثاني

أما عن أحداث المباراة فقد عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد سول كأس العالم، لينتهي بالتعادل دون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني الإثارة والمتعة، وفقًا للوكالة الألمانية.

افتتح الهولندي ممفيس ديباي التسجيل لمصلحة أتلتيكو مدريد في الدقيقة 66، قبل أن يضيف زميله البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وأحرز البرتغالي روبن دياش هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 86، ليحاول الفريق السماوي خطف هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى.

استاد كأس العالم في العاصمة سول قبل المباراة (تويتر)

الجماهير في مدرجات استاد كأس العالم بالعاصمة سول قبل المباراة (تويتر)